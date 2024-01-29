食用安全｜台灣測試：7款食物包裝含PFAS　永久化學物可致癌損生育能力　植物纖維飯盒超標57倍

食品包裝暗藏危機！全球性環保組織「國際污染物消除網絡」（IPEN）在2022年啟動一項針對食品包材PFAS含量的跨國調查計劃，台灣有機構也參與其中，8個樣本中有7款測出含有PFAS，其中1款植纖餐盒測出PFAS的含量為歐盟草案標準的57倍。有流行病學專家指出，PFAS可引發腎癌和睪丸癌、女性生殖能力降低、孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症等。

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全球性環保組織「國際污染物消除網絡」（IPEN）在2022年啟動一項針對食品包材PFAS含量的跨國調查計劃，看守台灣協會也參與其中，並於本周三（24日）聯同何美鄉醫生、荒野保護協會、野薑花公民協會召開記者會，公布計劃調查結果。

IPEN聯同17個國家的環保團體，收集5大類食品包材的樣本，包括防油紙袋、包裝油膩食物的硬紙紙盒、微波爆谷的內裝紙袋、植纖餐盒、不是包裝油膩食物的再生紙包材。樣本來源以國際或台灣知名、產品供應流通量大的連鎖品牌為主。最後共有119個樣本送到實驗室檢測，結果有64個樣本驗出PFAS，測出率高達54％。

在驗到PFAS的64項食品包材中，部分檢測結果如下：

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至於看守台灣採樣送至IPEN的樣本有17個，最後有8個樣本受驗，7款測出含有PFAS，5樣的TEOF超出用來判斷是否刻意添加PFAS的丹麥標準（20ppm），6樣超出較丹麥標準寬鬆的歐盟草案標準（50ppm）；PFAS測出率和超標情況均較該國際調查計劃檢測平均結果嚴重。

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看守台灣協會研究員林奕均表示，PFAS（全氟/多氟烷基物質）是成員超過1.2萬種的含氟化學物質大家族，從上世紀起就被廣泛用於各種消費性產品，例如食品包材（裝薯條等油炸物的紙袋和紙盒）、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫、電子及半導體製程，甚至塑膠製程等工業用途。

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PFAS影響健康可致癌

PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。是次調查中台灣採樣的包材中有8個樣本受驗，當中7個樣本檢測出PFAS，反映含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

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損孕婦、胎兒、幼兒健康

她指這少數幾種PFAS的流行病研究顯示，其會產生多種健康影響，例如導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇。另外也可能造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高人們在極凍天候下的猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症的機率。

另外也會影響胎兒，胎兒暴露於母體中高濃度的PFAS，出生後體重較低，對某些疫苗的反應較差，男胎成年後精子數目減少、活動力較差。PFAS其他影響包括導致肝指數異常、腎癌和睪丸癌，女性生殖能力降低。動物實驗亦顯示PFAS具干擾甲狀腺、誘發肥胖和神經毒性而影響學習和記憶。

林奕均認為，目前不適宜立即追究被點名的食品業者，因他們大多不是包裝/容器的生產商，對PFAS的危害與使用可能不清楚，而使用再生紙的蛋盒含PFAS，更是因再生紙受PFAS污染，而非生產商刻意塗布。但這些商業規模大多十分龐大、食品供應量驚人的食品業者，應基於企業社會責任拒用含PFAS包材。同時訴請政府最遲於明年將PFAS全面列管為毒性化學物質，禁止使用於食品包材、化妝品、紡織品、消防泡沫等非必要用途。

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