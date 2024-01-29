網絡熱話︱西環現疑似派揮春黨　街市檔主接過揮春竟被索利是檔主1招KO

▲ 臨近歲晚，市民要小心騙徒！

【新年/農曆年/歲晚/揮春/利是/西環/街市/石塘咀／騙徒】臨近歲晚，派揮春黨竟然出沒在西環!有女街坊在西環的地區群組發文，指遇上了派揮春檔，一名著得光鮮的女士，手拿住一疊揮春，在石塘咀街市派發，當檔主接過揮春後，對方竟然索取$20利市。

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有網民在「西環變幻時」的facebook群組發文，表示有一名衣著光鮮疑似內地人，拿著一大疊揮春在石塘咀街市1樓逐個檔口派揮春，然後叫人給$20起的利是，而該網民稱尾隨該內地女到2樓，「一路笑住㗎，扮無知」，而起初有檔主不知就裏接過揮春，但內地女一要求付款，檔主即時反擊令內地女敗走。

▲ 有檔主接過揮春後，一招KO對方。(Facebook群組「西環變幻時」 )

帖文引來網民熱議，不少網民表示很像小時候的「派財神」，逐家逐戶收錢，而有網民則呼籲檔主報警，好似「黑社會收陀地」，另有網民笑言「「封張紅紙畀佢，寫住『回頭是岸』！」

有網民就大讚檔主做得好，直指這些情況其實一早存在，不過很少會問人攞錢!

▲ 有疑似「派揮春黨」手拿著一大疊揮春，在石塘咀街市派發，向檔主索$20利市。(Facebook群組「西環變幻時」 )

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責任編輯：王明芳