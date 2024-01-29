管制即棄塑膠｜禁珍珠奶茶膠杯禁售牙線棒？　10條Q&A拆解走塑新例

▲ 4月22日管制即棄塑膠揩施首階段開始，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，環保署整理出10條Q&A解答市民問題，包括是否禁用珍珠奶茶膠杯及禁售牙線棒等。

【垃圾徵費/管制即棄塑膠/即棄餐具/走塑/牙線棒/雨傘袋】垃圾徵費押後到8月實施，但本港將於4月22日的世界地球日開始，如期執行管制即棄塑膠揩施首階段，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁售及免費供應棉花棒、雨傘袋、膠牙籤等日用品。為釋除公眾疑慮，環保署整理出10條Q&A解答市民對於走塑新例的問題。

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管制即棄塑膠問與答

Q1. 一般市民在日常生活中會否很容易誤墮法網?

法例只規管商戶銷售或供應相關產品，不規管市民。市民購買或使用受管制即棄塑膠產品不會犯法。舉例來說，食肆在外賣中提供膠叉、膠刀會觸犯法例，但顧客接收或使用這些膠叉、膠刀並不犯法。市民在外地網站購買或旅行帶回即棄塑膠產品，均不犯法。

Q2. 幼童用的塑膠食具是否受管制?

在塑膠餐具方面，法例只管制即棄的產品，不包括可重用塑膠餐具。幼童用的塑膠食具可以重用，不受影響。

【實測指定垃圾膠袋】

即睇：垃圾徵費︱指定垃圾袋開售邊款較抵用？ 實測膠袋堅靱度放一個菠蘿好易穿

Q3. 醫院診所可否繼續提供膠匙羹給小朋友或病人食藥?

可以。醫院診所為小童或病人等進食藥物而提供的即棄塑膠產品（例如膠匙羹），在法例下屬於醫治或醫療程序的情況可獲豁免。

Q4. 為何要減少使用即棄塑膠產品?

塑膠難以分解，可在環境中殘留極長的時間，更加會分解為微塑膠，對環境生態以至人類健康均可以造成深遠的禍害。 所以，「減塑」、「走塑」已成為國際間的共識，無論內地以及世界其他地方，近年都相繼加強減少使用塑膠物料的措施，並探索使用其他替代品。

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Q5. 4月22日後商店是否不能售賣即棄膠柄棉花棒、膠牙籤、膠柄牙線棒、牙縫刷？市面上有什麼替代品？

牙縫刷並非法例管制的產品；膠柄牙線棒並未納入現階段的管制。

膠柄棉花棒及膠牙籤將在4月22日納入管制，商戸不能銷售或免費供應相關產品。市場上已有不少替代品，例如木柄或紙柄的棉花棒、竹/木牙籤、竹柄牙線棒、傳統牙線、水牙線機等。

【第一階段受管制物品清單】

即睇：管制即棄塑膠懶人包丨4.22起禁用即棄餐具棉花棒膠牙籤 盤點21類物品禁售+限制供應

Q6. 4月22日後，會否禁止餐廳使用外賣飲品（例如珍珠奶茶）的透明膠杯和膠蓋/膜，或有熱湯（例如雲吞）和餐飲等外賣的即棄塑膠容器？

不會。4月22日後，餐廳仍可向外賣顧客免費提供膠杯、膠碗、膠飯盒及膠蓋等，但不能提供膠叉、膠刀、膠匙，亦不能提供所有用發泡膠製成的膠杯、膠碗、膠飯盒。

餐廳亦不能向堂食顧客提供即棄餐具和即棄塑膠食物容器。

▲ 4月22日後，餐廳仍可免費提供外賣膠杯、膠碗、膠飯盒及膠蓋等，但不能提供膠叉、膠刀、膠匙。（香港經濟日報資料圖片）

Q7. 4月22日管制實施後，市民可否自備膠袋盛載兩傘？

可以。法例不規管市民，市民可以自備膠袋盛載雨傘。

Q8. 4月22日管制實施後，會否對入住本地酒店的旅客帶來不便？

4月22日管制實施後，酒店只是不可免費提供塑膠梳洗用品，但可在分開收費下提供這些用品。酒店亦可免費提供非塑膠梳洗用品。

旅客亦可自攜本身的梳洗用品，旅客自攜塑膠梳洗用品不會觸犯法例。

Q9. 為何禁止所有發泡膠餐具？是否禁止運輸及包裝用發泡膠？

發泡膠非常輕，容易破碎並流入海洋，導致海洋生物誤食、窒息或中毒等，對環境及海洋生態的影響特別嚴重。事實上，內地及澳門早已禁止使用發泡膠餐具。

運輸及包裝用發泡膠並非法例管制的產品。

Q10. 為何全面禁止氧化式可分解塑膠產品？

氧化式可分解塑膠產品在天然環境會分解成微塑膠，不利環保。歐盟和新西蘭等地已就這類產品作出類似管制。

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責任編輯：林綺玲