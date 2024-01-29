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甲型流感︱男童1個月染2次流感高燒全身痠痛　醫生拆解原因：留意8症狀

兒童健康 12:31 2024/01/29

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有10歲男童1個月感染2次流感。（iStock圖片，非當事人）

【流感/甲型流感/新冠病毒/感冒/呼吸道感染】本港正值流感高峰期，一名4歲男童感染甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重。有台灣醫生亦分享個案，指一名男童在一個月內確診兩次流感，估計是先後受到2種亞型感染，提醒出入人多密集的場所時應佩戴口罩，如出現8種症狀要特別留意。

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台灣耳鼻喉科醫生張弘在Facebook專頁分享案例，指一名10歲男童早前出現高燒、全身痠痛的症狀，在其他診所進行快速測試時，對甲型流感呈陽性，服用抗流感藥物後康復。

未料兩周後，男童突然再發高燒、又出現痠痛症狀，張醫生為他進行流感、腺病毒快測，結果再一次對甲型流感呈陽性。張醫生為其處方抗流感及症狀治療藥物，男童經治療後逐步退燒，症狀亦大幅改善。

張醫生估計指出，甲型流感目前主要兩個流行的亞型，包括H1N1和H3N2，估計男童先後收兩種亞型感染，導致一個月內確診了兩次流感。

他提醒，近期流感、新冠患者持續增加，普遍症狀相當不適，包括高燒、痠痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞，甚至引發氣喘發作、呼吸困難。他建議民眾，尤其高風險群組，出入人多密集的公共場所時，盡量佩戴戴口罩、勤洗手。

季節性流行性感冒（流感）

季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於1至3／4月和7、8月較為流行。已知可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。目前，在人類中流行的季節性甲型流感病毒有兩種亞型，分別是甲型（H1N1）pdm09和甲型（H3N2）。

如何區分新冠肺炎、甲型流感及乙型流感？

新冠肺炎、甲型流感及乙型流感不少病症都較為相似，流感常見症狀包括︰發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛，以及可能嘔吐和腹瀉等；而新冠最常見病徵包括發燒、乾咳及疲乏， 其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛等。新冠肺炎、甲型流感及乙型流感，均可透過快速檢測測試出來。

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責任編輯：王明芳

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