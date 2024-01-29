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網絡熱話︱19歲公屋仔做M記搖身一變成富豪　僅靠3招手揸40層樓資產過億

家事百科 12:57 2024/01/29

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

15歲公屋仔靠做Ｍ記成為富豪，出書分享投資心得。（Facebook@Eddie Dilleen）

香港不少人返工賺錢，為求上樓，可惜現今樓價高企，要成功上樓只望「父幹」。澳洲有一名公屋仔利用身體力行，證明不用靠父幹也能成功上樓，男子自小於單親家庭長大，中學時期就開始於快餐店打工儲錢，直到19歲成功憑著第一桶金「升Lv」做業主，開始把其他物業放租投資。直至今日，他已手握40個物業，平均約1.1億港遠。雖然他出身卑微，憑著自己努力由昔日的公屋仔，搖身一變成為今日手握40層樓的業主。

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自小對投資感興趣 立志要置業

據知這名來自澳洲悉尼德魯伊特山，現年30歲的Eddie Dilleen，自小於單親家庭長大，與母親相依為命，同住公屋。自懂事後他便對投資房地產深感興趣，因此將置業作為自己目標，並不斷閱讀大量有關書籍增長知識。他表示，自己出身卑微，渴望能夠出人頭地，因此發奮圖強，望不需再掙扎求存。

15歲M記打工 僅4年成功上車

Eddie Dilleen於15歲開始便在快餐店打工，每星期約賺取500澳元（約2,800港元），不足2年時間，他已儲到2萬澳元（約12.3萬港元）。數目雖然不大，但對他而言都是辛苦賺回來的「血汗錢」。可惜，跟目標尚有段距離，其後他嘗試到銀行申請按揭，但都被拒絕。

不過，他並沒有因此而消沉，反而另尋出路，向入場費極低、租金回報高的「上車盤」前進。最終，在19歲時，以2萬澳元的首期成功購入新南威爾斯省中海岸（Central Coast）一個價值13.8萬澳元（約78萬港元）的兩房單位。

Eddie申請銀行按揭失敗後，轉戰「上車盤」。（Facebook@Eddie Dilleen）

公屋仔搖身一變 成40間物業業主

繼購入新南威爾斯省中海岸（Central Coast）首個單位後，又於阿德萊德、昆士蘭、布里斯班、黃金海岸等地購入多個單位放租，短短幾年間已手握10個物業。由於近年因新冠肺炎的影響，樓價下跌，他趁機再入手20個物業，去年其中一個單位他以30萬澳元（約169萬港元）購入，現已升價3倍多。近日，男子又再於中海岸購入一間值176萬澳元的單位。

另外，他亦相當孝順，送了一所價值87.5萬元的房子給母親，讓她可以有更舒適的環境居住。現年30歲的他，已擁有40個物業，總值2,000萬元（約1.1億港元），打破「成功靠父幹」的說法。

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出書分享投資心得 3招成上樓秘技

男子亦出書分享自己個人的投資心得，他表示，建議新手可以從小型單位入手，若資金不足可轉移另一目標。目前的房地產價格受疫情重創，但他吉坦言不擔憂，每年把租金收入的一半左右作緊急備用，以確保收支平衡。另外，他亦分享自己買樓時會注意的3大事項：必須有充裕的流動資金、看準高收益物業，以及低於市價買樓，這樣便會更容易「上車」。

Eddie出書分享投資心得。（Facebook@Eddie Dilleen）

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責任編輯：王明芳

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