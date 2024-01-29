狀王之王劇透丨第1集劇情預告　世傑到倚春閣查案識破玲瓏女扮男裝

▲ 《狀王之王》

TVB劇《狀王之王》由王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明參演，劇情講滿清年間，聰敏機靈的宋世傑（王浩信飾）因父親宋安（張達明飾）是名獄吏，從小就游走於牢房內，見盡世間不平之事，令他不相信法律有公義。

世傑長大後亦不願進官場，縱有真才實學，也只暗中相助同試考生何守信（林子聰飾）中舉，他則偕兄弟宋阿九（金剛飾）浪遊天下。世傑及後卻被捲進「蜘蛛精殺人案」中，他為尋真兇展示狀師才華，期間更結識了武功高強的青樓護衛玲瓏（姚子羚飾）......

第1集（29/1）

清朝年間，宋世傑和好兄弟宋阿九浪遊天下，來到新安縣。

他們本想前往青樓倚春閣見識，卻被倚春閣護衛玲瓏及其丫鬟小鳳拒於門外。

世傑二人的落腳處被發現屍體，他們因涉嫌殺人被捕。負責審理此案的知府何守信，竟與世傑有段淵源。

公堂上，世傑憑機智為自己與阿九洗脫嫌疑。

兇案被流傳成「蜘蛛精殺人案」，世傑與守信打賭，可助他查出幕後真兇。

世傑為查案光顧倚春閣，期間還識破玲瓏女扮男裝，並結識了倚春閣的老闆葉三娘。