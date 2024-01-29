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【保障私隱】去年外洩事故急增近5成　私隱署籲機構提防黑客入侵

社會 12:47 2024/01/29

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去年外洩事故急增近5成，私隱署籲機構提防黑客入侵。（朱永倫攝）

個人資料私隱專員公署今日（29日）發表2023年工作報告，其中去年的個人資料外洩事故急增近5成，而涉及黑客入侵的資料外洩事故，由前年的29宗，增至去年的64宗。 

私隱署在去年收到的3,582宗投訴個案，較2022年的3,848宗下跌7%，主要是由於在過往一年處理的「起底」個案大幅減少。近92%的投訴個案涉及投訴私營機構或個別人士（3.284 宗）；其餘約8%涉及投訴公共機構或政府部門（298宗）。

去年私隱署接獲157宗資料外洩事故通報，當中48宗來自公營機構、109宗來自私營機構，較2022年的105宗大幅增加近5成。這些事故涉及黑客人侵、遺失文件或便攜式裝置、經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料、僱員違規、及系統錯誤設定等。涉及黑客入侵的資料外洩事故由 2022年的29宗，大幅增加逾一倍至2023年的64宗。個人資料私隱專員鍾麗玲指出，當中23宗是通訊軟件騎劫個案，涉及逾1,600個帳戶。

去年2宗較嚴重的資料外洩個案，包括數碼港及消委會，鍾麗玲稱2宗事故仍然進行調查，正等待相關機構的調查報告以作整體審視。

私隱署去年合共處理 756宗「起底」個案，較2022年的1,764宗大幅減少57%。當中525宗為署方接獲的「起底」投訴，原因大多為金錢糾紛，以及家人、感情糾紛。同期署方合共向23個網上平台發出了378個停止披露通知，涉及 10,682個「起底」訊息，遵從率超過95%。除了移除個別「起底」訊息之外，署方亦成功透過發出停止披露通知移除了117個用作「起底」的頻道。

同年署方就140宗個案展開刑事調查，並將31宗案件轉介警方跟進。署方在 2023 年合共展開了 30 次拘捕行動，共31人被捕。被捕人士將事主「起底」的途徑主要為經社交媒體平台及即時通訊軟件（90%），其餘為張貼單張（7%）及郵件（3%）。

私隱署去年接獲15,914宗公眾查詢個案，較2022年的14,929宗增加7%，平均每個月處理超過1,300宗查詢個案。接獲的公眾查詢中，有關收集及使用個人資料如香港身份證號碼及/或副本，佔整體查詢32%。此外，私隱署去年接獲793宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較2022年的707宗增加12%。

另外，被問到私隱署不排除封閉Telegram一事，鍾麗玲指打擊起底的情況已有成效，情況大幅減少，故暫不需採取強硬舉措。

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記者：蘇文軒

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