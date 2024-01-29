電子利是｜4大銀行電子利是抽獎活動　過萬份餐飲券+最高16888元現金獎賞

▲ 一文看4大銀行電子利是抽獎活動詳情。

【利是/派利是/電子利是/著數優惠/抽獎】農曆新年將至，多間銀行及電子支付平台陸續推出「e利是」功能，派發電子利是的用戶可參加抽獎活動。其中參與大新銀行的抽獎活動，最多可獲16,888元現金獎賞；而恒生銀行更送出12,888份價值68元的餐飲券，中獎率極高。TOPick為大家整合了活動詳情及參加辦法，龍年派利是不妨參考。

最新影片：

恒生銀行：逾1.萬份68元餐飲券

恒生銀行最近推出抽獎活動，由2024年1月27日至2月25日，經恒生Mobile App派發e利是，或於恒生Digital Banking透過「轉數快」進行一次轉賬，或是首次登記恒生為「轉數快」的收款預設銀行，即可參加抽獎活動。

在完成上述指定項目後，參加者要按下「立即參加抽獎」按鈕，到HARO WhatsApp才會進行即時抽獎。而離開頁面前沒有按下按鈕，將不獲補發抽獎機會。於推廣期內，每人最多有88次抽獎機會，更多詳情請見恒生銀行官方資訊。

獎品

8888元電子旅遊禮券（30份）

68元電子餐飲禮券（12888份）

花旗銀行：最高可獲8888元大利是

花旗銀行（Citi Bank）推出派電子利是參加大抽獎的功能，由2月初至2月24日，於Citi Mobile App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並透過Citi Mobile App「派利是」功能，在活動推廣期內派利是，即可獲抽獎機會；每派發一次e利是，即可獲一次抽獎機會。此外，以手機號碼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行，以此來收利是，亦可獲抽獎機會。

用戶在參加抽獎前，需要先登記參加活動。推廣期內每人有8次抽獎機會，更多詳情請見花旗銀行官方資訊。

獎品

8888元新春利是（1名）

888元新春利是（10名）

88元新春利是（1000名）

大新銀行：語音利是功能 贏取16888港元大利是

大新銀行推出電子語音利是抽獎活動，由1月22日至2月24日，用戶透過大新流動理財發送10元以上的語音利是，即可參加大抽獎。每派送一次語音e利是，即可獲一次抽獎機會，最多可達30次大抽獎機會，更多詳情請見大新銀行官方資訊。

獎品

16888元現金獎賞（1名）

888元現金獎賞（8名）

星展銀行：最高獎賞10000元現金

星展銀行推出「龍年大獎賞」e利是活動，於1月22日至2月29日期間，將有200個中獎名額，頭獎是1萬港元現金獎賞，其餘199名中獎者分別可獲100元至1000元不等的Apple禮品卡。

透過DBS digibank HK應用程式派100元以上e利是即可參與，派一次e利是可獲一次抽獎機會，並可贈2個價值20元的免費電子印花，每人只可參加一次抽獎活動。

而於推廣期內，「合資格eDDA客戶」成功透過 DBS digibank HK 應用程式，綁定其他本地銀行賬戶至其星展銀行賬戶，以設立eDDA授權入錢指示；並由2022年6月1日起首次單次轉賬2,000元或以上（或其外幣等值）並參與「龍年大獎賞」抽獎，即可獲50元現金獎賞。

獎品

10000元現金獎賞（1名）

1000元Apple禮品卡（9名）

500元Apple禮品卡（20名）

200元Apple禮品卡（70名）

100元Apple禮品卡（100名）

2個免費電子印花（價值20元，參與即贈）

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責任編輯：王明芳