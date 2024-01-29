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網絡熱話︱大碼網紅買2個機位想舒服坐　拒讓座給1歲BB被斥自私

家事百科 13:29 2024/01/29

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

去旅行乘搭飛機坐得舒服很重要。不過外國一名大碼旅遊博主，因為想要坐得舒服一些，出行前已購買2個人的坐位，上機後被身旁抱著大約1歲兒子的母親要求讓座，博主最終拒絕讓座被批自私，事件在網上掀起討論。

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事主是外國一名大碼旅遊博主Jaelynn Chaney喜歡到處飛，在 TikTok 上擁有超過 103,000 名粉絲，她經常於社交平台分享大碼人士飛行心得和在旅行時面臨的困難。為免阻礙他人同時好讓自己坐得舒服，博主Jaelynn一般會購買兩張機票。

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遇上無理母親要求讓座
上機後，事主礙於體型與身邊乘客面對尷尬情況。身旁的一位母親要求她將多餘的位子讓給18個月大的小孩。事主稱該母親的語氣不是詢問，而是直接要求。事主拒絕了，理由是她已向航空公司購買兩張機票的座位，況且該母親沒有提早為孩子買座位，認為這位大約1歲大的兒子應該坐在母親的腿上，她沒有理由讓出位子。

然而該母親為此大吵大鬧，指罵事主行為自私，事件引起了空中服務員的關注，反而試圖說服事主讓座。最後事主企硬，不過整趟旅程仍耍忍受該母親眼神及言語攻擊。

網民意見兩極
事主Jaelynn亦把經歷到網上，引起意見兩極的回應。有網民認為事主不讓座的理由合理，反指該母親的要求無理，「買一個位又畀人鬧話佢迫住晒點坐，講晒啦」；不過亦有網民繼續針對事主的身型，批評她不該和小孩子計較，「一個小朋友要幾佔空間？你咁搞到有2個人都唔舒服」，而事主亦有反擊表示，自己正努力減肥，再次強調自知身型龐大，考慮到大家能更舒服，才訂多一個座位。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

一名大碼旅遊博主已購買2個機位，卻被要求讓座給1歲小孩被斥自私，事件在網上掀起討論。

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