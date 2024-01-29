  • 18°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

邵美琪苟芸慧等藝人與長者提早團年　黎諾懿最受老友記歡迎

娛樂 13:10 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

香港藝人高爾夫協會 （AGA）義工藝人會員出席「獅心歲晚敬老聯歡午宴2024」。

「獅心歲晚敬老聯歡午宴2024」於日前（1月27日）舉行，是次活動共邀請超過600位基層獨居長者出席。「香港藝人高爾夫協會 （AGA）」是次應「福幼基金會」邀請參與，當日出席的義工藝人會員包括：黎諾懿、邵美琪、苟芸慧、區瑞強、王綺琴、吳幸美、戴志偉、「黑妹」李麗霞、張美璉、吳天兒。

他們提早跟長者們開心熱鬧團年，並大派利是及福袋，逗得公公婆婆們十分開心，爭相要求自拍留念。

黎諾懿很受長者歡迎。

黎諾懿受長者歡迎

其中近年榮升廚神的黎諾懿大受歡迎，被一眾長者包圍要求「集郵」，諾懿當然是來者不拒，一一滿足在場的老友記。

諾懿表示，很開心可跟長者們提早團年，希望大家龍年都身體健康，說：「最開心是有3位長者超過95歲，希望他們長命百二歲，每年都可以參加我們的團年飯，一齊開心。」區瑞強亦說：「今日最主要來就是萬歲萬歲萬萬歲，因為現場幾百位長者的年歲加起來，有幾十萬歲。」

苟芸慧與邵美琪是新加入AGA，苟姑娘表示很開心很好玩，可以一齊做善事。

（左起）苟芸慧、黑妹、邵美琪、區瑞強。

志同道合藝人做善事

區瑞強指，AGA其實是集合了一班志同道合的藝人朋友，除一齊打高爾夫球，亦會一齊做善事。

邵美琪笑指自己不懂打Golf，她是負責來工作，諾懿笑說：「我很多年前有打，現在要國際賽才參加。總之那裏需要我們，我們都會出現，在社區帶出溫暖的感覺。」

黑妹笑指，大會應該有個位讓她坐，因為她跟長者們都差不多年紀。王綺琴稱長者們雖然年紀大，但一點也不落後，其中一位婆婆拿着手機跟她自拍，笑言仿佛見到自己的將來。

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【爸知弊！你嚟湊吖！】林盛斌「爭女」失敗被二女爆大鑊　阿Bob細仔轉數快盡得爸爸真傳
14:03 2023/08/30
【爸知弊！你嚟湊吖！】林盛斌「爭女」失敗被二女爆大鑊　阿Bob細仔轉數快盡得爸爸真傳
【爸知弊！你嚟湊吖！】林子善被讚絕世好老公　發表愛妻宣言：將佢缺點放到好細
18:47 2023/09/07
【爸知弊！你嚟湊吖！】林子善被讚絕世好老公　發表愛妻宣言：將佢缺點放到好細
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
15:47 2023/10/26
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
隨懿深度行丨高海寧大露背遊馬爾代夫　黎諾懿自肥帶女神高Ling影「天空之鏡」【多圖】
15:43 2023/11/02
隨懿深度行丨高海寧大露背遊馬爾代夫　黎諾懿自肥帶女神高Ling影「天空之鏡」【多圖】
「星級廚神」黎諾懿炮製星級團年菜　與「新聞女王」李施嬅落區做「教煮」
22:53 2024/01/12
「星級廚神」黎諾懿炮製星級團年菜　與「新聞女王」李施嬅落區做「教煮」
黎諾懿訓練「小春雞」買餸下廚做暖男　李施嬅留學獨居練就好廚藝
19:27 2024/01/15
黎諾懿訓練「小春雞」買餸下廚做暖男　李施嬅留學獨居練就好廚藝

你可能感興趣

【爸知弊！你嚟湊吖！】林盛斌「爭女」失敗被二女爆大鑊　阿Bob細仔轉數快盡得爸爸真傳
14:03 2023/08/30
【爸知弊！你嚟湊吖！】林盛斌「爭女」失敗被二女爆大鑊　阿Bob細仔轉數快盡得爸爸真傳
【爸知弊！你嚟湊吖！】林子善被讚絕世好老公　發表愛妻宣言：將佢缺點放到好細
18:47 2023/09/07
【爸知弊！你嚟湊吖！】林子善被讚絕世好老公　發表愛妻宣言：將佢缺點放到好細
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
15:47 2023/10/26
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
黎諾懿 邵美琪 苟芸慧 李麗霞 區瑞強 農曆新年 正能量

最高瀏覽

【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫
【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫