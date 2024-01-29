感冒致命︱38歲兩孩媽患感冒　1原因堅拒服藥求醫　5日後病逝被批太逞强【附8類季節性流感高危人士】

▲ 38歲兩孩媽患感冒，1原因堅拒服藥求醫，5日後病逝被批太逞强【附8類季節性流感高危人士】

感冒若不及時醫治，有機會致命。河北一名剛誕下二胎的女子，不慎患上感冒，不過由於她憂慮服藥會導致母乳影響孩子，因而一直拒絕求醫，在家中靜待自癒。不幸的是，她卻在5天後突然病逝，終年38歲。

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綜合内地媒體報道，38歲的河北網紅媽媽任榮榮，平時經常在網上拍片分享哺乳育兒知識，吸引大批女性粉絲。她兩個月前更誕下二胎，不過她的丈夫日前卻突然發出訃告，悲痛表示：「愛妻在1月24日晚8點45分離世，1月26日已經舉行遺體告別儀式。」，消息一出震驚一衆粉絲。

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報道指，任榮榮離世前5天曾經出現感冒症狀，從她當時發佈的一條影片中可見，她的聲音已相當沙啞，但她表示由於正值哺乳期，擔心自己一旦服藥會影響母乳，繼而再影響兩個月大幼女的身體健康，因此她決定不服藥，選擇在家中等待身體自癒。

不少網民紛紛對任榮榮的離世感到痛心和不解，認為她雖有不少育兒經驗，卻缺乏基本生活常識，更因此喪命。還有網民感嘆任榮榮生前既要照顧孩子，又需做家務，太過逞强，最終沒有照顧好自己導致悲劇；更質疑其老公及奶奶為何沒有關心問候。

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1月至3月為冬季流感高峰期

香港中文大學醫務中心家庭醫學專科醫生趙志輝早前接受訪問，表示流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

8類人士較高危

據衞生署衞生防護中心（中心）轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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流感徵狀似新冠 病徵或更快更急

本港家庭醫生林永和接受訪問時指出，8月後步入本港流感高峰期，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

出現3種情況應即入院

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

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