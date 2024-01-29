台灣網紅到超市展現「一毛錢都不花」　喝過飲品放回貨架超市決定告到底

▲ 台灣網紅「詹姆士」稱教觀眾「如何一毛錢都不花就吃遍全聯」。

網紅為「呃Like」、增加點擊率真是無所不用其極，往往就很容易會「出事」！

只有1.5位IG粉絲的台灣網紅「詹姆士」在台灣超市全聯、家樂福內拍片，稱教觀眾「如何一毛錢都不花就吃遍全聯」，片中的他就是喝了幾口乳酪飲品後就放回貨架上。

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詹姆士兩度鞠躬道歉

在昨日（1月28日）詹姆士把相關影片下架，並發布一段道歉片。詹姆士同行拍攝的攝影師向全聯、家樂福以及網民表達歉意。

詹姆士說：「先前我們在全聯、家樂福拍攝的不當行為，誤導觀眾及影響到店家的商譽問題，在這裡，要統一跟被我們影響到的人說聲對不起......還有所使用過的東西都是有結帳的，請各位網友不要再斷章取義，我們所做的行為，都會負起相關的責任。」

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兩超市決定告到底

詹姆士又上載一連串在超市付款的紀錄，表明：「所使用過的東西都有是有付款的」。網民留言道：「消費明細2023/11/29 發票日期2024/1/26 然後呢？能證明你拍片當天的日期嗎？」、「幹嘛買讚」、「損害商譽跟你們事後結帳是兩碼子事」。

而全聯預告將採取法律行動，家樂福回應保留監視器畫面並報警處理，提告追究到底、不會和解。

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名廚詹姆士無辜被罵

有網民到曾參與《型男大主廚》的名廚詹姆士（鄭堅克）YouTube頻道內留言狙擊，「為什麼要糟蹋食物」、「為什麼要拆全聯跟家樂福的商品」、「沒想到老詹居然跑去全聯白吃白喝」等，有網民就好心提醒指他們鬧錯人。

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