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蔣祖曼相隔18年再考電單車圓夢　決心做女車神有原因

娛樂 14:01 2024/01/29

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Joman考車成功！

蔣祖曼（Joman）近日在社交網分享一段買電單車裝備短片，片中她試了不同頭盔款式，又買手套和護目鏡，由於款式太多，看得Joman眼花繚亂，更自言有選擇困難症，不知買那一款式好。

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決心考電單車

不過Joman都好乖，不會以外觀為主，新手來說也會以安全性為重，並留言：「呢個講咗咁多年嘅目標終實行，20歲嗰陣學咗一半無考試，一直後悔話會再考番個牌，講到身邊個個都變車手我都未去。嗯，不過如果大家見我之後無再提就唔好提了🤣準備考試前記錄一下，希希帶我去 shopping。大家估吓我首選邊款車？」

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考車有原因

Joman接受TOPick訪問透露7月將會考電單車：「當年考咗個強制試就冇再考，一直以嚟都好後悔冇考番，之後自己講咗好多年話再考，講到身邊朋友都考晒，不過最近終於扚起心肝去報名。」

她指心情緊張，自言「膽小怪」：「我一直想考係因為想拍戲可以用得着，好似以前我唔識揸車，但要拍揸車戲真係好唔似，所以想考車牌嘅原因都係想拍戲用得到。（驚唔驚唔安全？）我都係短途代步，也會安全至上。」

而且，Joman認為做人要有目標：「有些小挑戰，會更加有動力，我視為今年嘅大Project，雖然身邊好多朋友睇死我，希望我會成功考到。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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