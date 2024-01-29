孕婦飲食丨孕期缺4種營養素恐致早產妊娠毒血　營養師推薦食物助胎兒健康成長

▲ 孕期缺4種營養素恐致早產妊娠毒血，營養師推薦食物助胎兒健康成長。

準媽媽在懷孕期間要攝取足夠營養，以維持母體和胎兒的健康，「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬向TOPick分享孕期婦女所需的營養素，以及如何透過飲食補充。

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葉酸

懷孕的頭3個月，葉酸對早期嬰兒神經管道發育重要，建議每日攝取不少於400微克的分量。嬰兒的葉酸攝取不足會可能引致神經管缺陷病症。

豐富葉酸的食物來源有深綠色的蔬菜，如菠菜、西蘭花或動物肝臟。可是，單靠天然食物未必可攝取足夠的葉酸，因為食物中的葉酸經過腸胃消化後，當中能被完全吸收的份量只有不足一半，所以計劃懷孕或者懷孕中的女士可以按醫生或營養師的的指示服用葉酸補充劑。

碘質

足夠的碘有助於胎兒的生長及腦部發展。而對成人來說，碘質可維持新陳代謝率及甲狀腺正常。根據世衛的建議，孕婦每天應攝取250微克的碘質，海帶、紫菜、海產都有豐富的碘質，不過碘質過量會影響甲狀腺功能，如海帶的碘質含量非常高，一個星期吃一次已經足夠。

鐵質

在懷孕初期，孕婦的血量會增加，鐵質有助血液製造以供營養給胎兒。鐵質可先從天然食物中攝取，例如紅肉（牛肉、豬肉、雞脾、蛋黃）、深綠色蔬菜等。

補充足夠的鐵質亦有助減少孕媽媽的缺鐵性貧血的風險。另外，鐵質對於胎兒的腦部發育也很重要，如果缺乏鐵質，會有機會令嬰兒有生長遲緩的問題。

鎂質

如果沒有攝取足夠的鎂質，便有機會增加患上子癲前症（妊娠毒血症），以及胎兒在子宮內發育不全的機會。子癲前症是指在懷孕20周後出現高血壓，同時亦出現蛋白尿或水腫的症狀。若孕婦患有子癲前症，便有機會增加導致胎兒早產的機會，嚴重甚至會增加胎兒死亡的風險。

建議孕婦每日攝取大約355毫克的鎂質，含有豐富的鎂質食物包括全麥穀類、堅果、豆類、綠色蔬菜（如菠菜、莧菜）和香蕉等。

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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