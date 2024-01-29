利是公價2024｜親戚保安派幾多？同事仔女都要封？　一文看清利是公價拜年免尷尬

▲ 大家拜年對於派利是金額都好頭痛，應該派幾多給親戚、同事、保安？TOPick整合了2024年利是公價給大家參考。

【利是公價2024/農曆新年/派利是】農曆新年傳統習俗要派利是，祝願對方好運，但派利是都有學問，由於關係不同，亦有人較陌生較熟絡，一般都會根據相熟程度而決定封利是金額。究竟要派幾多給親戚、同事、保安、鄰居？同事仔女都要派？TOPick整合了2024年利是公價給大家參考，讓大家拜年時避免尷尬。

利是公價2024｜親戚$50-$500

為免被親戚嫌錢少、聲氣多多，派利是給親戚的金額最好介乎50至500元，視乎與親戚的關係、相熟程度而定。

利是公價2024｜親戚回禮$20-$50

如果親戚拜年有送禮，你就需要封回禮利是20元或50元，寓意「有來有往」以表謝意。

【派利是習俗與禁忌】

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利是公價2024｜同事$10-$100

打工仔與同事「日見夜見」，分分鐘見得多過家人，當然要打好關係，所以派利是給同事最好表達到心意之餘，又不會讓人覺得自己孤寒。如果是經常合作的同事，可以封50元至100元，普通同事封20元便可。

不過，如果遇到公司一行十數人、逐層掃樓拜年的「𢭃利是團隊」，可能好多都叫不出名，這時候派10元就好。

利是公價2024｜同事子女$20-$50

如果是經常合作的已婚同事有子女，可考慮封他們的子女20元至50元。不過要留意，在公司派利是的金額，最好不要超過老闆的開工利是，否則老闆可能會覺得被搶風頭。

▲ 打工仔與同事「日見夜見」，如果是經常合作的同事，可以封50元至100元，普通同事封20元便可。（《開心速遞》劇照）

利是公價2024｜公司茶水間姐姐及清潔工$20

公司的茶水間姐姐及清潔工都經常接觸，一般都會封$20利是以表謝意。

【私人銀行及奢侈品牌利是封】

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利是公價2024｜鄰居$20-$50

農曆新年出門總會與鄰居「撞口撞面」，一般都會向鄰居的子女派20元利是，除非與對方相熟，才考慮封金額大一點的利是。

利是公價2024｜大廈保安$20-$50

每逢新年，任何屋苑、屋邨及公司保安都特別殷勤，甚至有不少生面口保安出現，一般封20元利是便可，如果是平日有主動打招呼和幫忙的保安，就可以考慮封50元以作答謝，新一年大家繼續好相處。

利是公價2024｜酒樓侍應$20-$50

新年團拜不時會到酒樓飲茶，一般都會向酒樓侍應派20元利是。如果熟客可以加碼派利是給相熟侍應。

未結婚都可派利是

如果你未結婚但身為管理層，也可以向下屬派利是，打好與下屬的工作關係，同事又開心，何樂而不為。

可考慮派電子利是

此外，本港多間銀行及電子支付平台陸續推出「e利是」功能，派發電子利是的用戶更可參加抽獎活動。其中參與大新銀行的抽獎活動，最多可獲16,888元現金獎賞。詳情即睇：

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責任編輯：王明芳