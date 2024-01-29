創作女歌手丨黃妍盼在新專輯呈現不一樣的自己 　J.Arie雷深如打算隔月帶來新歌

▲ 黃妍（Cath）及雷深如（J.Arie）各有本年度的音樂大計，樂迷們有福了！

昨日（1月28日）黃妍（Cath）及雷深如（J.Arie）出席商場活動，為歌迷演繹多首經典歌曲，在嚴寒下與現場觀眾共度一個愉快周末，為歌迷帶來絲絲溫暖！

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黃妍將有新專輯

自從為電影《白日之下》深情演繹大熱歌曲《日光漂白》後，黃妍繼續努力投入音樂工作。

在活動上，Cath表示即將推出專輯，其多首歌曲都是精挑細選，並與不同的音樂單位合作，希望能為歌迷帶來全新驚喜。

而Cath最近正積極為重返錄音室作好準備，在錄製過程及培養情緒各方面都一絲不苛、落足心機，務求呈現不一樣的自己。

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J.Arie隔月推出新歌

J.Arie推出上一隻實體碟及演唱會經已是兩年前的事，特意在活動上與歌迷重溫其經典歌曲，炒熱氣氛。

J.Arie表示最近忙於宣傳新歌《甜心老爹》，亦打算隔月就會推出新歌，並希望於今年推出大碟，答謝粉絲們的支持。而在年初三，J.Arie 首次為ViuTV劇集《飛黃騰達》參與配樂，希望觀眾多多支持。

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