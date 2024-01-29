育兒樂與怒︱生仔後過得愉快嗎？　爸媽網上圍爐：斷崖式衰老

▲ 為人父母不易，近日有家長就在網上「圍爐」，談孩子出生後的生活轉變。

為人父母不易，近日有爸爸媽媽就在網上討論區「圍爐」，談到孩子出生後的生活轉變，而普遍的網民都是認為開心多過不開心，有雙職家庭父母直言無私人時間，「身體同個樣斷崖式衰老」，但就感覺到家庭幸福；也有家長表示，雖然私人時間欠奉，但有時一放工回家：「佢（小朋友）衝過黎撲向你，真係咩辛苦都拋開哂。」

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有網民近日在網上討論區「連登」以《[誠實作答] 生小朋友後生活得開唔開心？》為題發帖，就孩子出生後，一眾家長是否過得開心發起討論，結果有逾900多人留下正評，300多人負評，顯示普遍都是認為生孩子後，生活過得更開心。

有網民率先表示：「有煩嘅時候，不過普遍係開心嘅」；也有人認為看著孩子慢慢長大，就會慢慢忘卻煩惱：「睇住佢一路長大一路好可愛，又越來越識得多嘢，煩嘅時間過一晚就唔得閒煩。」

但亦有家長認為是視角色，來判斷是否過得開心：「作為一個老母係開心，作為一個老婆係冇以前咁開心，因為個女變咗大家重心」、「作為一個爸爸開心，作為一個老公，好X痛苦，直頭想死」。

有雙職家庭的媽媽表示「有開心有唔開心啦」。該名媽媽指，雙職父母無工人及長老幫助，「真係無me time，身體同個樣斷崖式衰老」，更沒有時間打機：「生之前成日同老公同事打機，屠龍、仁王、division...俱往矣，而家兩部機磚頭一樣放喺度，自己鍾意嘅運動都放棄埋」。

但慶幸的是，丈夫也是好幫手：「不過老公都一樣成副心機放喺個囡度，有咩都一齊頂，好錫我哋，覺得自己無嫁錯郎」。而她亦稱：「一家三口幸福嘅，會去好多以前根本唔會玩嘅地方，有好多新嘅體驗同經歷」。

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責任編輯：王明芳