年宵市場2024︱全港15大年宵市場2.4開鑼　逾百個攤位有齊乾/濕貨+熟食【附交通方法】

【親子好去處/農曆新年2024/年宵市場/維園年宵/花市/辦年貨】距離農曆新年已不遠，各區每年都會舉辦年宵市場，讓市民辦年貨、買年花。今年年宵市場即將於2月4日開幕，是繼疫情後，首度恢復乾、濕貨及快餐攤位，大家可以食飽玩足，享受新年氣氛！TOPick為大家整合了全港15大年宵市場及前往方法，大家記得mark實準備買年貨！

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港島區

年宵市場2024︱1. 維多利亞公園年宵市場

維多利亞公園年宵市場共有345個攤位，當中除了設濕、乾貨、快餐攤位外，還有主題攤位。

濕貨攤位：175個

乾貨攤位：158個

快餐攤位：4個

主題攤位：8個

地址：銅鑼灣興發街1號

交通：

- 港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園

- 港鐵天后站A2出口左轉

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九龍區

年宵市場2024︱2. 旺角界限街花墟公園

旺角界限街花墟公園共有129個攤位，當中分別有濕貨、乾貨和快餐攤位。

濕貨攤位：64個

乾貨攤位＋快餐攤位：65個

地址：九龍塘界限街101號

交通：港鐵旺角東站D出口，或港鐵太子站A出口

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年宵市場2024︱3. 深水埗長沙灣遊樂場

深水埗長沙灣遊樂場共有86個攤位。

濕貨攤位：50個

乾貨攤位：34個

快餐攤位：2個

地址：九龍長沙灣道425號

交通：港鐵長沙灣站B出口

年宵市場2024︱4. 觀塘遊樂場

觀塘遊樂場共設有84個攤位。

濕貨攤位：50個

乾貨攤位：30個

快餐攤位：4個

地址：觀塘翠屏道6號

交通：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道行，直至翠屏道交界

年宵市場2024︱5. 黃大仙摩士公園

黃大仙年宵市場共設有76個攤位。

濕貨攤位：40個

乾貨攤位：34個

快餐攤位：2個

地址：黃大仙鳳舞街40號

交通：港鐵樂富站A出口，經匯富坊至鳳舞街

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新界區

年宵市場2024︱6. 荃灣沙咀道遊樂場

荃灣沙咀道年宵市場共有116個攤位。

濕貨攤位：96個

乾貨攤位：4個

快餐攤位：16個

地址：荃灣沙咀道171-199號

交通：

- 港鐵荃灣站，沿大河道走

- 荃灣西站，經荃灣大會堂

年宵市場2024︱7. 葵青葵涌運動場

葵青年宵市場共有96個攤位。

濕貨攤位：76個

乾貨攤位：4個

快餐攤位：16個

地址：葵涌興盛路93號

交通：港鐵葵芳站E出口，新都會廣場後面

年宵市場2024︱8. 大埔天后宮風水廣場

大埔年宵市場共有61個攤位。

濕貨攤位：55個

乾貨攤位：5個

快餐攤位：1個

地址：大埔汀角路

交通：

- 港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行

- 港鐵大埔墟站，轉乘20A、20B、20C或20K小巴

年宵市場2024︱9. 沙田源禾遊樂場

沙田源禾遊樂場的年宵市場共有71個攤位，當中沒有快餐攤位。

濕貨攤位：49個

乾貨攤位：22個

地址：沙田源禾路16號

交通：

- 港鐵沙田站，經新城市廣場，沿源禾路向東北行

- 於沙田站轉乘60K小巴；或於旺角乘坐61S小巴

年宵市場2024︱10. 上水石湖墟遊樂場

上水的年宵市場一共設有69個攤位，當中不設快餐攤位。

濕貨攤位：54個

乾貨攤位：15個

地址：上水符興街

交通：港鐵上水站A4出口，上水廣場後面，經新發街

年宵市場2024︱11. 元朗東頭工業區遊樂場

元朗區的年宵市場共有150個攤位，當中包括濕貨、乾貨和快餐攤位。

濕貨攤位：96個

乾貨攤位：52個

快餐攤位：2個

地址：元朗東頭工業區強業街

交通：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街

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年宵市場2024︱12.屯門天后廟廣場

屯門天后廟廣場年宵市場共有57個，3種不同類型的攤位亦有設置其中。

濕貨攤位：40個

乾貨攤位：15個

快餐攤位：2個

地址：屯門舊墟天后路

交通：

- 港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行

- 輕鐵青雲站(路綫610、615、615P)

年宵市場2024︱13. 將軍澳寶康公園

將軍澳寶康公園年宵市場共有86個攤位。

濕貨攤位：54個

乾貨攤位：32個

快餐攤位：2個

地址：將軍澳運隆路10號

交通：港鐵寶琳站B2出口，經新都城一期，沿運隆路南行

年宵市場2024︱14. 西貢萬宜遊樂場

西貢的年宵市場共有20個攤位，當中不包括快餐攤位。

濕貨攤位：16個

乾貨攤位：4個

地址：西貢萬年街25號

交通：

- 位於西貢市中心，西貢街市附近

- 彩虹地鐵站C2出口轉乘1A / 1M小巴往西貢

- 於旺角登打士街乘紅色小巴

離島區

年宵市場2024︱15. 東涌達東路花園

東涌年宵市場共有28個攤位，當中並不設快餐攤位。

濕貨攤位：10個

乾貨攤位：18個

地址：東涌達東路

交通：港鐵東涌站A出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊

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責任編輯：王明芳