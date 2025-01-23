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年宵市場2025｜全港15大年宵市場開鑼　1連7日有齊乾/濕貨+熟食【附交通方法】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

全港15大年宵市場開鑼！

【親子好去處/農曆新年2025/維園年宵/年宵市場2025/花市/辦年貨】農曆新年將至，各區每年都會舉辦年宵市場，讓市民辦年貨、買年花。2025年年宵市場於今日（23日）開鑼，大家可以食飽玩足，享受新年氣氛！TOPick為大家整合了全港15大年宵市場及前往方法，大家記得mark實準備買年貨！

港島區

年宵市場2025｜1. 維多利亞公園年宵市場

維多利亞公園年宵市場共有391個乾、濕貨及快餐攤位。

濕貨攤位：175個
乾貨攤位：216個
快餐攤位：4個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：8am-12am
  • 1月26至27日：8am-3am
  • 1月28日8am至29日7am

地址：銅鑼灣興發街1號
交通：

  • 港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園
  • 港鐵天后站A2出口左轉
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九龍區

年宵市場2025｜2. 旺角界限街花墟公園

旺角界限街花墟公園共有136個攤位，當中分別有濕貨、乾貨和快餐攤位。

濕貨攤位：64個
乾貨攤位：66個
快餐攤位：6個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：9am-12am
  • 1月26至27日：9am-3am
  • 1月28日9am至29日7am

地址：九龍塘界限街101號
交通：港鐵旺角東站D出口，或港鐵太子站A出口

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年宵市場2025｜3. 深水埗長沙灣遊樂場

深水埗長沙灣遊樂場共有89個攤位。

濕貨攤位：50個
乾貨攤位：36個
快餐攤位：3個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：9am-12am
  • 1月26至27日：9am-3am
  • 1月28日9am至29日7am

地址：九龍長沙灣道425號
交通：港鐵長沙灣站B出口

年宵市場2025｜4. 觀塘遊樂場

觀塘遊樂場共設有85個攤位。

濕貨攤位：50個
乾貨攤位：30個
快餐攤位：5個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：8am-12am
  • 1月26至27日：8am-3am
  • 1月28日8am至29日7am

地址：觀塘翠屏道6號
交通：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道行，直至翠屏道交界

年宵市場2025｜5. 黃大仙慈雲山邨中央遊樂場

黃大仙年宵市場共設有76個攤位。

濕貨攤位：40個
乾貨攤位：34個
快餐攤位：2個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：8am-12am
  • 1月26至27日：8am-3am
  • 1月28日8am至29日7am

地址：黃大仙鳳舞街40號
交通：港鐵樂富站A出口，經匯富坊至鳳舞街

新界區

年宵市場2025｜6. 荃灣沙咀道遊樂場

荃灣沙咀道年宵市場共有126個攤位。

濕貨攤位：96個
乾貨攤位：30個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：9am-12am
  • 1月26至27日：9am-3am
  • 1月28日9am至29日7am

地址：荃灣沙咀道171-199號
交通：

  • 港鐵荃灣站，沿大河道走
  • 荃灣西站，經荃灣大會堂
     

年宵市場2025｜7. 葵青葵涌運動場

葵青年宵市場共有98個攤位。

濕貨攤位：76個
乾貨攤位：22個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：9am-12am
  • 1月26至27日：9am-3am
  • 1月28日9am至29日7am

地址：葵涌興盛路93號
交通：港鐵葵芳站E出口，新都會廣場後面

年宵市場2025｜8. 大埔天后宮風水廣場

大埔年宵市場共有61個攤位。

濕貨攤位：40個
乾貨攤位：20個
熟食攤位：1個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至27日：9am-12am
  • 1月28日9am至29日6am

地址：大埔汀角路
交通：

  • 港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行
  • 港鐵大埔墟站，轉乘20A、20B、20C或20K小巴

年宵市場2025｜9. 沙田源禾遊樂場

沙田源禾遊樂場的年宵市場共有75個攤位。

濕貨攤位：49個
乾貨攤位：26個

日期：即日起至29日
時間：

  • 1月23至25日：9am-12am
  • 1月26至27日：9am-3am
  • 1月28日9am至29日7am

地址：沙田源禾路16號
交通：

  • 港鐵沙田站，經新城市廣場，沿源禾路向東北行
  • 於沙田站轉乘60K小巴；或於旺角乘坐61S小巴

年宵市場2025｜10. 上水石湖墟遊樂場

上水的年宵市場一共設有73個攤位。

濕貨攤位：54個
乾貨攤位：19個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：8am-12am
  • 1月26至27日：8am-3am
  • 1月28日8am至29日7am

地址：上水符興街
交通：港鐵上水站A4出口，上水廣場後面，經新發街

年宵市場2025｜11. 元朗東頭工業區遊樂場

元朗區的年宵市場共有150個攤位。

濕貨攤位：96個
乾貨攤位：52個
快餐攤位：2個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：9am-12am
  • 1月26至27日：9am-3am
  • 1月28日9am至29日7am

地址：元朗東頭工業區強業街
交通：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街

年宵市場2025｜12.屯門天后廟廣場

屯門天后廟廣場年宵市場共有57個。

濕貨攤位：40個
乾貨攤位：15個
快餐攤位：2個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：8am-12am
  • 1月26至27日：8am-3am
  • 1月28日8am至29日7am

地址：屯門舊墟天后路
交通：

  • 港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行
  • 輕鐵青雲站(路綫610、615、615P)

年宵市場2025｜13. 將軍澳寶康公園

將軍澳寶康公園年宵市場共有90個攤位。

濕貨攤位：54個
乾貨攤位：34個
快餐攤位：2個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：7am-12am
  • 1月26至27日：7am-3am
  • 1月28日7am至29日7am

地址：將軍澳運隆路10號
交通：港鐵寶琳站B2出口，經新都城一期，沿運隆路南行

年宵市場2025｜14. 西貢萬宜遊樂場

西貢的年宵市場共有20個攤位。

濕貨攤位：16個
乾貨攤位：4個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至25日：7am-12am
  • 1月26至27日：7am-3am
  • 1月28日7am至29日7am

地址：西貢萬年街25號
交通：

  • 位於西貢市中心，西貢街市附近
  • 彩虹地鐵站C2出口轉乘1A / 1M小巴往西貢
  • 於旺角登打士街乘紅色小巴

離島區

年宵市場2025｜15. 東涌達東路花園

東涌年宵市場共有27個攤位。

濕貨攤位：10個
乾貨攤位：17個

日期：即日起至1月29日
時間：

  • 1月23至27日：12pm-12am
  • 1月28日12pm至29日7am

地址：東涌達東路
交通：港鐵東涌站A出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊

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