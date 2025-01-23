年宵市場2025｜全港15大年宵市場開鑼 1連7日有齊乾/濕貨+熟食【附交通方法】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【親子好去處/農曆新年2025/維園年宵/年宵市場2025/花市/辦年貨】農曆新年將至，各區每年都會舉辦年宵市場，讓市民辦年貨、買年花。2025年年宵市場於今日（23日）開鑼，大家可以食飽玩足，享受新年氣氛！TOPick為大家整合了全港15大年宵市場及前往方法，大家記得mark實準備買年貨！
港島區
年宵市場2025｜1. 維多利亞公園年宵市場
維多利亞公園年宵市場共有391個乾、濕貨及快餐攤位。
濕貨攤位：175個
乾貨攤位：216個
快餐攤位：4個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：8am-12am
- 1月26至27日：8am-3am
- 1月28日8am至29日7am
地址：銅鑼灣興發街1號
交通：
- 港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園
- 港鐵天后站A2出口左轉
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九龍區
年宵市場2025｜2. 旺角界限街花墟公園
旺角界限街花墟公園共有136個攤位，當中分別有濕貨、乾貨和快餐攤位。
濕貨攤位：64個
乾貨攤位：66個
快餐攤位：6個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：9am-12am
- 1月26至27日：9am-3am
- 1月28日9am至29日7am
地址：九龍塘界限街101號
交通：港鐵旺角東站D出口，或港鐵太子站A出口
年宵市場2025｜3. 深水埗長沙灣遊樂場
深水埗長沙灣遊樂場共有89個攤位。
濕貨攤位：50個
乾貨攤位：36個
快餐攤位：3個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：9am-12am
- 1月26至27日：9am-3am
- 1月28日9am至29日7am
地址：九龍長沙灣道425號
交通：港鐵長沙灣站B出口
年宵市場2025｜4. 觀塘遊樂場
觀塘遊樂場共設有85個攤位。
濕貨攤位：50個
乾貨攤位：30個
快餐攤位：5個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：8am-12am
- 1月26至27日：8am-3am
- 1月28日8am至29日7am
地址：觀塘翠屏道6號
交通：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道行，直至翠屏道交界
年宵市場2025｜5. 黃大仙慈雲山邨中央遊樂場
黃大仙年宵市場共設有76個攤位。
濕貨攤位：40個
乾貨攤位：34個
快餐攤位：2個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：8am-12am
- 1月26至27日：8am-3am
- 1月28日8am至29日7am
地址：黃大仙鳳舞街40號
交通：港鐵樂富站A出口，經匯富坊至鳳舞街
新界區
年宵市場2025｜6. 荃灣沙咀道遊樂場
荃灣沙咀道年宵市場共有126個攤位。
濕貨攤位：96個
乾貨攤位：30個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：9am-12am
- 1月26至27日：9am-3am
- 1月28日9am至29日7am
地址：荃灣沙咀道171-199號
交通：
- 港鐵荃灣站，沿大河道走
- 荃灣西站，經荃灣大會堂
年宵市場2025｜7. 葵青葵涌運動場
葵青年宵市場共有98個攤位。
濕貨攤位：76個
乾貨攤位：22個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：9am-12am
- 1月26至27日：9am-3am
- 1月28日9am至29日7am
地址：葵涌興盛路93號
交通：港鐵葵芳站E出口，新都會廣場後面
年宵市場2025｜8. 大埔天后宮風水廣場
大埔年宵市場共有61個攤位。
濕貨攤位：40個
乾貨攤位：20個
熟食攤位：1個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至27日：9am-12am
- 1月28日9am至29日6am
地址：大埔汀角路
交通：
- 港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行
- 港鐵大埔墟站，轉乘20A、20B、20C或20K小巴
年宵市場2025｜9. 沙田源禾遊樂場
沙田源禾遊樂場的年宵市場共有75個攤位。
濕貨攤位：49個
乾貨攤位：26個
日期：即日起至29日
時間：
- 1月23至25日：9am-12am
- 1月26至27日：9am-3am
- 1月28日9am至29日7am
地址：沙田源禾路16號
交通：
- 港鐵沙田站，經新城市廣場，沿源禾路向東北行
- 於沙田站轉乘60K小巴；或於旺角乘坐61S小巴
年宵市場2025｜10. 上水石湖墟遊樂場
上水的年宵市場一共設有73個攤位。
濕貨攤位：54個
乾貨攤位：19個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：8am-12am
- 1月26至27日：8am-3am
- 1月28日8am至29日7am
地址：上水符興街
交通：港鐵上水站A4出口，上水廣場後面，經新發街
年宵市場2025｜11. 元朗東頭工業區遊樂場
元朗區的年宵市場共有150個攤位。
濕貨攤位：96個
乾貨攤位：52個
快餐攤位：2個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：9am-12am
- 1月26至27日：9am-3am
- 1月28日9am至29日7am
地址：元朗東頭工業區強業街
交通：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街
年宵市場2025｜12.屯門天后廟廣場
屯門天后廟廣場年宵市場共有57個。
濕貨攤位：40個
乾貨攤位：15個
快餐攤位：2個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：8am-12am
- 1月26至27日：8am-3am
- 1月28日8am至29日7am
地址：屯門舊墟天后路
交通：
- 港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行
- 輕鐵青雲站(路綫610、615、615P)
年宵市場2025｜13. 將軍澳寶康公園
將軍澳寶康公園年宵市場共有90個攤位。
濕貨攤位：54個
乾貨攤位：34個
快餐攤位：2個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：7am-12am
- 1月26至27日：7am-3am
- 1月28日7am至29日7am
地址：將軍澳運隆路10號
交通：港鐵寶琳站B2出口，經新都城一期，沿運隆路南行
年宵市場2025｜14. 西貢萬宜遊樂場
西貢的年宵市場共有20個攤位。
濕貨攤位：16個
乾貨攤位：4個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至25日：7am-12am
- 1月26至27日：7am-3am
- 1月28日7am至29日7am
地址：西貢萬年街25號
交通：
- 位於西貢市中心，西貢街市附近
- 彩虹地鐵站C2出口轉乘1A / 1M小巴往西貢
- 於旺角登打士街乘紅色小巴
離島區
年宵市場2025｜15. 東涌達東路花園
東涌年宵市場共有27個攤位。
濕貨攤位：10個
乾貨攤位：17個
日期：即日起至1月29日
時間：
- 1月23至27日：12pm-12am
- 1月28日12pm至29日7am
地址：東涌達東路
交通：港鐵東涌站A出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊
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