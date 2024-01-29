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【康翠臺電錶房火警】柴灣電錶房爆炸兩男工面部燒傷　港燈：即將提供臨時電力供應

社會 22:34 2024/01/29

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其中一名傷者敷上面膜送院。（黃傑偉攝）

【1030 更新】港燈表示，已經完成由該屋苑第7座的供電站接駁好臨時「電力輸出裝置」的安裝工程，為第6座居民提供臨時供電準備就緒。惟目前仍然有待屋苑聘請的註冊電業承辦商，為第6座安裝「臨時接電裝置」的工程。當該裝置準備就緒，港燈即可為第6座居民提供臨時電力供應。

今日（29日）下午1點35分，柴灣泰民街康翠臺6座地下電錶房發生火警爆炸。

今日下午柴灣泰民街康翠臺6座，2名外判工人於大廈外牆約4米高工作台安裝鋼梯時，地下電錶房突然發生爆炸冒出火球，2人被火灼傷面部墮地受傷，電錶房鋼門被爆炸氣流彈飛10米外，電錶房內牆壁亦被爆炸致變形，傷者由到場救護員敷上面膜送東區醫院搶救。消防災難應變救援隊奉召到場，消防人員正調查導致電錶房爆炸起因。

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港燈表示，柴灣康翠臺第6座客戶電掣房早前因發生事故而受損，經港燈工程人員、屋苑管理處以及消防人員到場初步檢查後，基於安全考慮，暫時停止對上址的電力供應，以便消防人員和屋苑工程人員進行檢查和維修，屋苑第6座變電站暫時沒有電力供應。

港燈已派出工程人員在場協助和候命，一旦屋苑方面完成維修，再經港燈工程人員確認其電力裝置安全後，便會馬上恢復電力供應。

在相關事故發生期間，港燈的供電和電力設施一切維持正常。

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記者：黃傑偉

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