【保障私隱】部分手機程式點餐需登記個人資料　私隱署倡提供不收集資料點餐方式

▲ 電子點餐。(朱永倫攝)

本港愈來愈多餐廳推行電子點餐，個人資料私隱專員公署今日(29日)發表報告，關注部分餐廳點餐或結帳時會收集用戶個人資料，並會將用戶個人資料用作直接促銷。私隱署建議餐飲業界向顧客提供不涉及收集個人資料的點餐方式，亦要清晰說明收集用途。

首席個人資料主任郭正熙表示，私隱署去年11月至今年1月派員走訪60間本地餐廳，實測有關餐廳在提供電子點餐服務時收集及使用顧客個人資料的情況。其中4間提供手機程式點餐的餐廳，包括麥當勞、星巴克、譚仔三哥及譚仔雲南米線，顧客必須註冊帳戶並提供姓名電話電郵得個人資料，才可使用程式點餐；而大家樂、大快活、肯德基及香港吉野家雖允許以訪客身份點餐，但結帳時仍會收集用戶個人資料。

所有提供手機應用程式點餐服務的餐廳均會進行用戶追蹤及直接促銷，餐廳均可使用顧客資料以追蹤顧客於手機應用程式内進行的活動，涉及的資料包括cookies、裝置資料、交易紀錄、位置資料、喜好及行為、活動紀錄及購買紀錄等。同時這些餐廳均在其收集個人資料聲明中表示，擬將顧客個人資料用作直接促銷，當中9間餐廳在顧客註冊時提供選項，讓顧客選擇是否同意接收推廣訊息或促銷資訊，惟有7間餐廳把有關選項預設為同意，而沙嗲王更未有在其手機應用程式提供選項，讓顧客選擇是否同意其個人資料用作直接促銷。

郭正熙提醒市民，使用手機程式點餐時應了解程式會查閱、收集或分享哪些資料，再決定是否下載及選用有關的應用程式，考慮實際需要而決定程式的存取權限，及留意有關的手機程式有否提供選項讓顧客選擇是否同意接受直接促銷。掃瞄二維碼亦前要提高警覺，留意二維碼有否被竄改，不要掃瞄一些來歷不明的二維碼。

私隱署向亦建議飲食業界向顧客提供不涉及收集個人資料的點餐方式，如擬使用個人資料作直接促銷，應清晰地告知顧客並就此徵求他們的同意，而有關選項不應預設為同意；同時制訂明確的資料保留政策，定期刪除過時或不必要的顧客資料，以減少資料外洩的風險。

▲ 首席個人資料主任郭正熙。(朱永倫攝)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒