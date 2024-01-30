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勵志減肥︱自小超重患卵巢多囊症　176磅肥妹為健康激減60磅　公開不復胖減肥法：比小學時輕

保健美顏 08:00 2024/01/30

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熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

自小超重患卵巢多囊症，176磅肥妹為健康激減60磅，公開不復胖減肥法：比小學時輕！

減肥是一場持久戰，堅持就是勝利！台灣一名25歲女生，自小學時就超重，20多年的人生一直冠以「肥胖」的標籤，還患上卵巢多囊症。而一次親人的離世令她醒悟擁有健康身體的重要性，下決心減肥。而她最終亦從最高峰約176磅激減至約116磅，成功維持體重無復胖，非常勵志。

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該名身高162cm的台灣女生，在網上討論區Dcard發文「胖了24年終於在第25年瘦下來」，分享減肥歷程。她表示，自己從小胖到大，小學畢業時體重已達60公斤（約132磅），高中畢業前逼近78公斤（約171.6磅）。經期向來不規律，但從來不知道自己有卵巢多囊症的問題。

上大學後加入學校球隊，有段時間每星期固定練球，體重降到約68公斤（約149.6磅）。但後來去内地做交換生，半年沒運動；接著又遇到疫情、讀研究生，體重又反彈回70多公斤。

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減肥契機

2022年的後半年，她因壓力太大、親人離世導致情緒不穩等問題，2個月沒有來經，去婦產科檢查才知道自己有多囊體質。8月份時，體重達到巔峰80公斤（約176磅），媽媽更因此受醫生責備「怎麼自己女兒胖成這樣」。因此，她決定至少要維持身體的健康：

「覺得很對不起她（媽媽），所以開始減肥。」

飲食控制+運動 1年半健康減60磅

2022年11月開始，她先開始進行純有氧運動，每天跑5公里，建立運動習慣。飲食方面，一開始仍是外食，但只選擇吃飯和生菜，份量各半。如此僅前2個月，就減走8至9公斤（約17.6至19.8磅）。

後來，她開始在家自己煮食，每天吃原型食物，「一點點澱粉+蛋白質+一大碗菜」。烹飪方式基本上是水煮或氣炸，再放調味料；同時也戒掉所有含糖飲品和零食。至2023年1月，她的體重減至「人生最低點」約67公斤（約147.4磅）。

2023年4月開始，她又養成健身習慣，學習到何為「有氧心率」，開始更有效率減重。至2023年8月，她體重減至55公斤（約121磅），比小學時更輕；2024年1月，再減到53磅（約116.6磅），體重維持在此範圍。而她的體脂率也從一開始的42%，減至如今24-25%之間。

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成功秘訣：養成自己可接受生活方式

減肥成功的路上並非一帆風順，她坦言：

「我曾也被食物綁架，覺得多吃一口就會胖死；碳水吃太少，每天都吃不飽心情焦躁。但我最後思考，減肥是非常成果取向的事，所以最重要的是，要改變成自己能接受的生活方式。」

她續指，自己後來重拾碳水食物，一開始只吃很少的蒸番薯，每餐吃30g至50g左右；現在已是正常吃一餐1碗白飯，或淨重80g意粉。

最後，她勉勵減肥戰友不要放棄：

「最想放棄的時刻，是第一周在公園慢跑的第三天，心臟痛、很喘的時刻。但撐過第一個月後，突然發現自己變健康了，有變化的時候，就可以繼續走下去。」

而她的勵志減肥經歷也引來網民一致稱讚「你好棒!」、「瘦了好多，太强了！」、「有毅力的女孩，祝福你活得越來越精彩」、「妳真的很有恆心，我也要去跑步」、「跟你看齊，今年開始要認真減肥」。

但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

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