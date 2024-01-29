  • 17°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 16:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎智英案】張劍虹稱編採指示非《蘋果》高層價值觀　黎智英吩咐下「我哋無得選擇」

社會 15:03 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第8天作供， 張指與黎均相信民主自由，被問及編採指示是否《蘋果》高層的共同價值觀時，張指「就算有共同價值觀，但唔等於（黎）無俾指示」。張又指，「佢（黎）吩咐我哋做，我哋無得選擇」。

壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人踏入第8天作供，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻今展開盤問。張供曾於多間傳媒工作，為有經驗及資深的傳媒人。

張表示認識黎多年，與黎均有相同價值觀，如相信民主及反極權，亦相信新聞和言論自由，以及堅信傳媒屬社會中的第四權。被問及《蘋果》記者及編輯是否同意上述價值觀時，張表示不敢肯定，指編採團隊人數眾多，「好多都係嚟打份工」，會配合黎的價值觀。

張又相信《蘋果》前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光，以及英文版前執行總編輯馮偉光均有相同價值觀，惟不敢肯定前主筆楊清奇是否相同。

壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

彭又指出，張早前供稱編採指示是《蘋果》高層的共同價值觀。張表示不同意，並略為激動地指「就算有共同價值觀，但唔等於（黎）無俾指示」，又指黎生絕對有給予指示，亦有在飯盒會提供指引。

張續指，黎的編採指示是催谷市民上街示威，從而給予政府壓力，撤銷《逃犯條例》，張指這已非民主、自由的方向，「而係要成個報紙點做」。

張續指，黎亦會親身參與遊行，《蘋果》可透過黎的秘書相約黎訪問及拍照，黎亦會吩咐《蘋果》高層如何針對此事「做大」，催谷市民上街。張表示並不相信在欠缺黎的清晰編採政策下，《蘋果》高層會在相信言論自由等價值下作出以上安排。

張同意曾簽署《蘋果》約章，當中列明編輯自主，並同意黎是不能說「不」的老闆。張供稱若不認同黎，便可以不聽取黎的指示。彭又引述《蘋果》年報稱，員工可以向老闆說「不」，張則對此表示不同意。張同意《蘋果》是香港較自由的報章，並指部份報章相對較保守及支持政府。

彭隨後引述WhatsApp 群組「國安法應變委員會」的對話，成員包括張劍虹及陳沛敏等《蘋果》高層，但不包括黎，當中《蘋果》高層曾討論應否在民主黨街站派發的海報上印上《蘋果》標誌。彭向張指出，黎的吩咐並非一成不變及一定要遵從，張對此表示不同意。

張續供稱，《蘋果》高層有編採自主的想法，「佢（黎）吩咐我哋做，我哋無得選擇」，又重申自己的角色是監察下屬如何執行黎的編採政策。張續指，雖然編輯不會逐篇文章諮詢張，但他們須遵從黎訂下的編採政策。

聆訊今（29日）午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【林作上訴】涉不小心駕駛罰款2000元　林作高院上訴指「今次仲有信心」
今日 11:48
【林作上訴】涉不小心駕駛罰款2000元　林作高院上訴指「今次仲有信心」
【襲擊男童】疑掌摑背錯《可蘭經》13歲男童　男義工被控傷人押後2月底再訊
今日 11:52
【襲擊男童】疑掌摑背錯《可蘭經》13歲男童　男義工被控傷人押後2月底再訊
【虐待兒童】涉掌摑13歲兒子被控虐兒　男教師准保釋至3月以候醫療報告
今日 12:31
【虐待兒童】涉掌摑13歲兒子被控虐兒　男教師准保釋至3月以候醫療報告
【縱火案】觀塘球場男廁遭縱火廁格被熏黑　警緝縱火狂徒
今日 12:36
【縱火案】觀塘球場男廁遭縱火廁格被熏黑　警緝縱火狂徒
【保障私隱】去年外洩事故急增近5成　私隱署籲機構提防黑客入侵
今日 12:47
【保障私隱】去年外洩事故急增近5成　私隱署籲機構提防黑客入侵

你可能感興趣

【林作上訴】涉不小心駕駛罰款2000元　林作高院上訴指「今次仲有信心」
今日 11:48
【林作上訴】涉不小心駕駛罰款2000元　林作高院上訴指「今次仲有信心」
【襲擊男童】疑掌摑背錯《可蘭經》13歲男童　男義工被控傷人押後2月底再訊
今日 11:52
【襲擊男童】疑掌摑背錯《可蘭經》13歲男童　男義工被控傷人押後2月底再訊
【虐待兒童】涉掌摑13歲兒子被控虐兒　男教師准保釋至3月以候醫療報告
今日 12:31
【虐待兒童】涉掌摑13歲兒子被控虐兒　男教師准保釋至3月以候醫療報告
罪案 逃犯條例 黎智英 民主黨 蘋果日報 行政 香港 秘書 WhatsApp

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫
【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫