【黎智英案】張劍虹稱編採指示非《蘋果》高層價值觀　黎智英吩咐下「我哋無得選擇」

▲ 壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第8天作供， 張指與黎均相信民主自由，被問及編採指示是否《蘋果》高層的共同價值觀時，張指「就算有共同價值觀，但唔等於（黎）無俾指示」。張又指，「佢（黎）吩咐我哋做，我哋無得選擇」。

壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人踏入第8天作供，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻今展開盤問。張供曾於多間傳媒工作，為有經驗及資深的傳媒人。

張表示認識黎多年，與黎均有相同價值觀，如相信民主及反極權，亦相信新聞和言論自由，以及堅信傳媒屬社會中的第四權。被問及《蘋果》記者及編輯是否同意上述價值觀時，張表示不敢肯定，指編採團隊人數眾多，「好多都係嚟打份工」，會配合黎的價值觀。

張又相信《蘋果》前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光，以及英文版前執行總編輯馮偉光均有相同價值觀，惟不敢肯定前主筆楊清奇是否相同。

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

彭又指出，張早前供稱編採指示是《蘋果》高層的共同價值觀。張表示不同意，並略為激動地指「就算有共同價值觀，但唔等於（黎）無俾指示」，又指黎生絕對有給予指示，亦有在飯盒會提供指引。

張續指，黎的編採指示是催谷市民上街示威，從而給予政府壓力，撤銷《逃犯條例》，張指這已非民主、自由的方向，「而係要成個報紙點做」。

張續指，黎亦會親身參與遊行，《蘋果》可透過黎的秘書相約黎訪問及拍照，黎亦會吩咐《蘋果》高層如何針對此事「做大」，催谷市民上街。張表示並不相信在欠缺黎的清晰編採政策下，《蘋果》高層會在相信言論自由等價值下作出以上安排。

張同意曾簽署《蘋果》約章，當中列明編輯自主，並同意黎是不能說「不」的老闆。張供稱若不認同黎，便可以不聽取黎的指示。彭又引述《蘋果》年報稱，員工可以向老闆說「不」，張則對此表示不同意。張同意《蘋果》是香港較自由的報章，並指部份報章相對較保守及支持政府。

彭隨後引述WhatsApp 群組「國安法應變委員會」的對話，成員包括張劍虹及陳沛敏等《蘋果》高層，但不包括黎，當中《蘋果》高層曾討論應否在民主黨街站派發的海報上印上《蘋果》標誌。彭向張指出，黎的吩咐並非一成不變及一定要遵從，張對此表示不同意。

張續供稱，《蘋果》高層有編採自主的想法，「佢（黎）吩咐我哋做，我哋無得選擇」，又重申自己的角色是監察下屬如何執行黎的編採政策。張續指，雖然編輯不會逐篇文章諮詢張，但他們須遵從黎訂下的編採政策。

聆訊今（29日）午續。

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記者：梁錦麟