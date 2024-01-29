【香港故宮】故宮展8組龍年相關明清文物　館方：已開小紅書及微信吸引旅客

▲ 農曆年將至，香港故宮文化博物館特意挑選8組來自故宮博物院、與龍年有關的明及清代文物展出。（梁偉榮攝）

農曆年將至，香港故宮文化博物館特意挑選8組來自故宮博物院、與龍年有關的明及清代文物展出，包括來自清朝的龍紋瓷碗、明代龍紋瓷器及人物畫等。館方計劃於本年推出7個新展覽，以延續甚至超越去年125萬的總參觀人數；又已開通小紅書及微信，有信心能吸引更多旅客到訪。

在展廳3的《凝土為器—故宮博物院珍藏陶瓷》專題展覽中，館方展出1組來自清朝乾隆年間的龍紋瓷碗及明代龍紋瓷器。策展人、香港故宮文化博物館副研究員黃煒均表示，兩組器物均與龍有關，其中青花龍穿花紋扁壺主要以龍為裝飾，並穿梭於花卉中間，形象矯健，扁壺外形則受西亞金屬器皿影響。他亦稱，龍紋象徵身分尊貴，特別提到皇太后或皇后使用的瓷碗裏外都是黃色，並以錐拱繪畫雲龍紋，講求技巧、須掌握釉的厚薄；至於皇貴妃、皇妃、嬪、貴人及常在則須按等級使用不同顏色及花紋的碗。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

展廳1的「紫禁萬象──建築、典藏與文化傳承」亦展出與帝王有關的展品，包括清朝崇德年間的交龍紐「制誥之寶」方形寶璽，以玉石雕刻，上半部的紐則由纏繞的蛟龍組成，象徵帝王，用作發布誥命。策展人、香港故宮文化博物館研究員蔣得莊稱，玉璽源自清代早期，見證清代興盛、末落，充滿歴史價值，故曾遭皇帝送至盛京、即現時的瀋陽典藏。館方亦展出1724年、即同為甲辰龍年的《雍正帝臨雍講學圖》，描繪清代皇帝雍正坐在國子監向文官講學的情況；以及明代晚年，乾隆下令編纂《欽定西清硯譜》，整理內府硯台時收錄的舊蕉白龍池硯。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

展廳4的「香港賽馬會呈獻系列：故事新說──故宮博物院藏明代人物畫名品」則展出明代人物畫，包括館內唯一一幅身穿龍袍的興獻王朱祐杬坐像、趙弘股半身像及歲朝圖。

香港故宮文化博物館館長吳志華指，故宮去年有125萬人次參觀，當中內地、海外遊客分別佔4成及2成，本地參觀者則佔2成，期望做好展覽及服務，令本年參觀人數能超越去年。他亦提到，目前非本地觀眾佔整體6至7成，冀海外及大灣區觀眾能夠恆常參觀博物館，將其變成文化生活的一部份，延續數字。針對年輕觀眾，吳又透露，館方已開通小紅書及微信等社交媒體帳號，有信心能吸引更多旅客到訪。

▲ 故宮文化博物館館長吳志華指，故宮去年有125萬人次參觀，當中內地、海外遊客分別佔4成及2成，本地則佔2成。（梁偉榮攝）

吳志華亦表示，博物館計劃於本年推出7個新展覽，包括4個特別展覽，有2個與中國文化相關、2個與外國文化相關，以及3個恆常展覽，亦會輪換展品，盼吸引旅客不只到博物館一次，增加其可持續性。他更提到，館方過往推出的展覽備受歡迎，如早前推出的《凝視三星堆》有逾20萬人次參觀，顯示出觀眾對中國古代文明感興趣，故計劃在3月中旬設立有關中國園林的展覽；以及9月中旬推出大型中國古代文明展覽，展出不同地方發掘的考古文物；預料每2個月就會推出新展覽，有關詳情會於稍後公布。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷