  • 17°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨馮盈盈堪稱絕世好家姐　「食營女神」FYY為病弟修讀營養學

娛樂 16:18 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

馮盈盈親解讀營養學的原因。

娛圈有不少絕世好家姐或者孝順女，馮盈盈便是其一！去年馮盈盈刻意減產，重返母校香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士。

於今晚（1月29日）和明晚（1月30日）播TVB節目《不如食豪D》裡，FYY細訴當年選修食物營養學的起因，當中跟自少患病的胞弟有關。

節目中，馮盈盈跟廚師Christian合力炮製兩道菜，其中以西班牙紅蝦配上媽咪製作的蘿蔔糕，取名為「紅蔔艦」，認真有創意。

香港小姐丨馮盈盈解釋推《一舞傾城》原因　FYY回應拜金女指控：獎勵自己

點擊圖片放大
+8
+7

香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲

望助胞弟擺脫「無味人生」

FYY素有「馮營養」和「食營女神」之稱，席間透露選修營養學的原因，FYY感慨說︰「細佬幾歲時嗰腎有問題，飲食要低鈉，嗰時屋企都唔識，以為低即係無，所以一滴鹽都唔好落。」

當家人都大魚大肉的時候，弟弟每餐只能食白飯、白烚雞翼及菜。令她萌生讀營養學，希望幫弟弟拾回飲食樂趣。

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

分享讀書小趣事

此外，節目中FYY自爆返學趣聞，因工作關係不時會遲到，那時就要港姐上身。

她自豪的說︰「你知啦工作繁忙，上堂時間又早，遲到少少梗有。當人哋準時坐晒喺度，自己要坐第一排，仲要full make up嘅時候，嗰時就要好似當選繞場一周嘅感覺，毫不尷尬無問題。」

FYY表示同學仔跟教授都好友善，不少更是TVB fans，每次放break都會過來要求合照。

馮盈盈於母親節送花予媽媽。

香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法

堪稱娛圈好家姐

其實早於2015年受訪時已提及，由於比她小4歲的胞弟患有慢性腎炎，於是FYY立志入讀營養學系，並希望成為註冊營養師。

另外於節目《後生仔傾下偈》說起大學選科，FYY也提及此事，當時她說：「我細佬兩歲時患慢性腎炎，這個病是沒得根治，一直要靠藥物同食物來控制，他一直以來都要食得很清淡，濃味一些都不可吃，要低油低鹽。當時見到他『冇啖好食』，就選營養學這一科，讀完希望可以幫到他。」

幸而隨著醫學進步，現時FYY胞弟可靠生物製劑，飲食上不用節制得那麼嚴，雖然無用武之地。FYY沒有後悔當初的決擇，足見她是個好家姐。

點擊圖片放大
+12
+11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
18:34 2023/10/22
香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】
16:54 2023/11/03
香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
11:40 2023/11/02
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲

你可能感興趣

妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
18:13 2024/01/09
妳不是她丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己【有片】
香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
18:34 2023/10/22
香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】
16:54 2023/11/03
香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】
馮盈盈 娛樂人物職業 演員 TVB 香港小姐 綜藝節目 碩士 香港大學 家庭關係

最高瀏覽

【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫
【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫