香港小姐丨馮盈盈堪稱絕世好家姐　「食營女神」FYY為病弟修讀營養學

▲ 馮盈盈親解讀營養學的原因。

娛圈有不少絕世好家姐或者孝順女，馮盈盈便是其一！去年馮盈盈刻意減產，重返母校香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士。

於今晚（1月29日）和明晚（1月30日）播TVB節目《不如食豪D》裡，FYY細訴當年選修食物營養學的起因，當中跟自少患病的胞弟有關。

節目中，馮盈盈跟廚師Christian合力炮製兩道菜，其中以西班牙紅蝦配上媽咪製作的蘿蔔糕，取名為「紅蔔艦」，認真有創意。

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望助胞弟擺脫「無味人生」

FYY素有「馮營養」和「食營女神」之稱，席間透露選修營養學的原因，FYY感慨說︰「細佬幾歲時嗰腎有問題，飲食要低鈉，嗰時屋企都唔識，以為低即係無，所以一滴鹽都唔好落。」

當家人都大魚大肉的時候，弟弟每餐只能食白飯、白烚雞翼及菜。令她萌生讀營養學，希望幫弟弟拾回飲食樂趣。

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分享讀書小趣事

此外，節目中FYY自爆返學趣聞，因工作關係不時會遲到，那時就要港姐上身。

她自豪的說︰「你知啦工作繁忙，上堂時間又早，遲到少少梗有。當人哋準時坐晒喺度，自己要坐第一排，仲要full make up嘅時候，嗰時就要好似當選繞場一周嘅感覺，毫不尷尬無問題。」

FYY表示同學仔跟教授都好友善，不少更是TVB fans，每次放break都會過來要求合照。

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堪稱娛圈好家姐

其實早於2015年受訪時已提及，由於比她小4歲的胞弟患有慢性腎炎，於是FYY立志入讀營養學系，並希望成為註冊營養師。

另外於節目《後生仔傾下偈》說起大學選科，FYY也提及此事，當時她說：「我細佬兩歲時患慢性腎炎，這個病是沒得根治，一直要靠藥物同食物來控制，他一直以來都要食得很清淡，濃味一些都不可吃，要低油低鹽。當時見到他『冇啖好食』，就選營養學這一科，讀完希望可以幫到他。」

幸而隨著醫學進步，現時FYY胞弟可靠生物製劑，飲食上不用節制得那麼嚴，雖然無用武之地。FYY沒有後悔當初的決擇，足見她是個好家姐。

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