【肺癌】中大醫學院發現肺癌新治療靶點　團隊：腫瘤微環境影響癌細胞生長

▲ 中大團隊發現肺癌新治療靶點。(中大醫學院提供)

肺癌是香港以至全球最致命的癌症之一，但目前缺乏有效的臨床治療。中大醫學院最新研究發現，肺癌能利用造血調節因子構建有利腫瘤生長的微環境，可成為新的治療靶點。研究團隊透過小鼠實驗成功驗證這個新標靶的治療效果及安全性，展現出臨床應用的潛力。研究成果已刊載於國際頂尖科學期刊《Advanced Science》。

中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權指出，愈來愈多證據表明，腫瘤微環境，即腫瘤組織中的非癌細胞，對於促進癌細胞的生長及擴散擔當重要角色。與癌細胞相比，腫瘤微環境並沒有異質性，是癌症治療的理想標靶。如今，單細胞生物資訊學的進步使我們能夠更深入分析腫瘤微環境，好讓一些只能從單細胞水平才可被觀察到的促癌機制得以被發掘出來，有望成為新的肺癌治療靶點。

中大醫學院病理解剖及細胞學系博士後鄧昭俊表示，嘗試從單細胞水平拆解箇中玄機，意外地發現造血調節因子Runx1（全稱Runt-related transcription factor 1）對於促進腫瘤患者的巨噬細胞之MMT變異極為關鍵，或能成為肺癌治療的有效靶點。

鄧銘權則表示，由於Runx1對血液形成有重要作用，因此抑制Runx1恐會影響造血功能，導致其被應用於癌症治療的臨床價值受到質疑。幸而一項新研究顯示 (Blood Adv (2021) 5 (23): 4949–4962)，缺乏Runx1的斑馬魚仍可以通過其他途徑維持正常造血。

團隊表示，實驗證明通過基因治療或藥物抑制Runx1，能夠有效抑制肺癌小鼠體內的MMT和腫瘤生長，而且沒有發現任何副作用。研究所提供的的臨床前數據，可視為進一步轉化腫瘤微環境發現成為臨床應用的重要依據，最終或會針對MMT開發出有效的癌症治療方案。

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責任編輯：陳展棋