【司法互助】內地民商事判決條例今生效　最高院、律政司合辦研討會講解

▲ 《內地民商事判決（相互強制執行）條例》今日生效，內地最高人民法院與律政司合辦研討會。（林宇翔攝）

《內地民商事判決（相互強制執行）條例》今日生效，內地最高人民法院與律政司合辦研討會，講解民商事安排及條例，包括適用規則和具體程序，約300人親身出席。律政司司長林定國、最高院副院長楊萬明分別致開幕辭。

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林定國︰提升香港國際法律地位

林定國表示，新機制讓兩地法院可以相互認可和強制執行雙方就安排所涵蓋的民商事案件作出的判決；當事人可免除就同一爭議在內地和香港法院分別提出訴訟的需要，減低跨境強制執行有關判決所涉及的風險、法律費用和時間。新機制涵蓋大多數商業、投資和商務合約糾紛。

他強調，有關安排獨有，香港是唯一與內地達成有關安排的司法管轄區，內地與世界其他司法管轄區之間未有類似安排，正印證了「一國兩制」的獨特優勢，同時提升香港作為區域國際法律及解決爭議中心的地位。

楊萬明︰實現一國之內最大範圍互認執行

楊萬明表示，機制是新時代建設、一國兩制的新約章，參考國際協作司法互認的執行範圍，也將知識產權等國際公約明確排除的判決類型，也涵蓋在的新機制中，實現了一國之內最大範圍的互認執行。

楊萬明指，新機制將會大大增加域外當事人選擇香港法院來解決涉及內地資產案件的需求，他期待兩地司法法律以新機制為新起點，繼續伺機而上、不斷深化一國之內更緊密、更包容，更互信的司法聯繫。

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記者：戴朗希