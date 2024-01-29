【頭炷香】黄大仙祠年三十至初一通宵開放　晚上9時開放予善信等上頭炷香

▲ 黄大仙祠年三十至初一通宵開放。（朱永倫攝）

歲初上「頭炷香」是農曆新年的傳統習俗。黄大仙祠將於年三十（2月9日）晚上9時正開放予善信入祠第一參神平台等候於上「頭炷香」，並通宵開放至翌日晚上9時；初一（2月10日）至十六（2月25日）期間亦會延長開放時間，供善信參拜。

黄大仙祠將於年三十（2月9日）下午4時半關園準備，晚上9時正開放予善信入祠第一參神平台等候於子夜23:00或24:00上「頭炷香」，並通宵開放至年初一晚上9時。善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊。年三十晚9時起善信可單向流水式入祠上香，到三個敬香點（大殿、三聖堂及盂香亭）上香後離開，不可停留。祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。

指定於11時或12時上香的「頭灶香」善信入園後，可進入兩個等候區輪候（23:00及24:00等候區），按工作人員指示分批上香。2個等候區可容納約800人，滿額後園方將停止讓善信進入第一平台。

嗇色園提醒，祠內禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點敬奉。另外，年三十晚祠內財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑將暫停開放。

屬龍、狗、牛、兔可免費拜太歲

正月初一至十六祠內將繼續實施人流管制措施及單向參神路線。善信可於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口處分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍。善信可先於祠內參拜，隨後由正門斜路折返「太歲元辰殿」拜太歲，毋須離園再排隊。如善信先到「太歲元辰殿」拜太歲，之後則可隨即往第一參神平台到大殿前上香。

參拜太歲方面，正月初二至整個正月（2月11日至3月9日），生肖凡屬龍、狗、牛、兔之善信可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。園方會向善信提供三支檀香，三處各敬一支香，善信毋須額外帶備香枝及供品。善信進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個及「硃砂平安手繩」一條。

人流方面，嗇色園行政總裁冼碧珊預計今年上頭炷香人次達5至6萬人，惟要視乎當日天氣，又估計香港的善信會較遊客多。冼碧珊指，已經與警方、康文署及民安隊等規劃年三十的人流管制安排，亦會密切留意當天是否有內地團到訪黄大仙祠，又指港鐵當天將提供通宵服務，相信交通及秩序不成問題。

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記者：吳穎嵛