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靚媽精明眼丨日本《LDK》評測20款嬰兒濕紙巾　11款奪A級柔軟親膚含水量高

兒童健康 18:16 2024/01/29

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日本《LDK》評測20款嬰兒濕紙巾，有11款奪A級評分。

【濕紙巾/嬰兒濕紙巾/嬰兒護理/育兒資訊】市面上有不少專為嬰兒而設的濕紙巾，適合用於清潔屁股、手、嘴巴等部位。日本雜誌《LDK》最近實測了20款嬰兒濕紙巾，全面比較含水量、成分、尺寸厚度和皮膚觸感，並根據評分進行排名。

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《LDK》指出，家長可根據以下4點挑選嬰兒濕紙巾：

1.厚度

加厚型的濕紙巾可一次擦拭大範圍擦，並輕鬆抹掉鬆散的糞便；而普通型的濕紙巾性價比較高，可根據排泄物的分量和狀況來調整張數。

2.含水量

如果用一隻手擠壓濕紙巾，液體會滴落，含水量便為之理想。使用含水量高的濕紙巾，輕輕一抹便可去除污垢；相反用較乾的濕紙巾擦拭嬰兒皮膚，有機會引起皮疹。

3.成分

挑選時可留意產品的成分表，如發現有以下的殺菌劑或防腐劑成分，應避免讓皮膚敏感的嬰兒使用。

殺菌劑：苯扎氯銨（Benzalkonium chloride）、西吡氯銨（Cetylpyridinium chloride）

防腐劑：碘丙炔醇丁基氨甲酸酯（Iodopropynyl butylcarbamate）、聚氨丙基雙胍（Polyaminopropyl Biguanide）

4.皮膚觸感

在理想情況下，濕紙巾應該觸感柔軟，使用時與皮膚產生較少的摩擦和刺激。

20款濕紙巾評測

《LDK》搜羅市面20款嬰兒濕紙巾，並分為「加厚型」和「普通型」兩大類，然後逐一進行測試，評分標準如下：

含水量：測量和計算濕紙巾的水分含量

成分：評估濕紙巾的成分會否刺激嬰兒皮膚

厚度/尺寸：使用專業設備測量濕紙巾的厚度和尺寸

皮膚觸感：測量摩擦係數，比較濕紙巾的質地和觸感

加厚型濕紙巾推薦排名

以下為10款加厚型嬰兒濕紙巾的測試結果及評分，點擊大圖查看詳情：

點擊圖片放大
+8
+7

在以上產品當中，「Akachan Honpo 水99% Super 新生嬰兒濕紙巾」被選為「Besy Buy」，即最值得購買的產品。《LDK》指這款濕紙巾具有足夠的厚度和水分含量，可以輕鬆擦去嬰兒的排泄物。

普通型濕紙巾推薦排名

以下為10款普通型嬰兒濕紙巾的測試結果及評分，點點擊大圖查看詳情：

點擊圖片放大
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而在普通型濕紙巾中，「Dr.Heart 藥用嬰兒濕紙巾」被評為「Best Buy」，《LDK》指這款濕紙巾的尺寸較小，但含有足夠水分，可以擦去污垢，其成分亦獲得高度評價，適用於有皮疹或敏感肌膚的嬰兒。

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責任編輯：沈佩珊

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