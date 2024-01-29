垃圾徵費︱地拖或掃把棍要「鋸開兩嚿」扔掉 公關達人：請環保署官員親自示範

▲ 垃圾徵費計劃延後到8月進行。

就處理垃圾徵費這事上，負責部門的思考力、策劃力、溝通力、執行力和common sense，大致都可以窺見。日前，環境保護署助理署長竟建議，棄置超長型垃圾如地拖棍等，「可以鋸開佢兩嚿入指定袋」。這個答法非常富娛樂性，我曾私心暗忖：「她是否想講笑話令巿民聽得輕鬆一點？」但見她認真嚴肅作答，就知她的「鋸開佢兩嚿入袋」的提議是嚟真的。

「鋸開兩嚿」扔掉一枝地拖或掃把棍，實在匪夷所思，那市民聽入耳，先不覺得這是替他們解決問題的提案，而是根本不切實際兼離晒地的方法，一枝膠/木棍要「鋸開兩嚿」，聽助理署長講好似易過借火的一件事；親身示範乃最佳游說方法，尤其是當大部分香港市民都未曾鋸過地拖棍。那可否請始作俑者先親自示範如何用電鋸和人手鋸（因不會有很多市民會買個電鋸放在家裏的）輕鬆地將地拖棍「鋸開兩嚿」？

又可否請她向不是年輕力壯的公公婆婆教路如何鋸膠/鋸木？想市民用行動配合環保政策，先不要一開頭就製造出極大擾民的觀感，尤其是預計的整體成效又說不清。

記得環境保護署署長曾說過：「（市民）清不清楚，好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚！」我作為一個香港市民，是非常想弄清楚的，故想問有關當局幾個問題：

一、大型物品要貼11元的標籤，那個標籤成本為何需要那麼貴？貴在哪裏？

二、這個11元的標籤都是紙張，貼完就掉變成廢紙，現要全民環保，卻在執行上要全港市民用多了那麼多掉完就即變廢紙的標籤，本身已是件不環保的事，如何解釋？

三、指定袋亦不能完全生物分解（有兩成可以），那為何一定要市民買這種政府指定袋？沒有更好選擇嗎？要用這款特定指定袋的決定程序，可否公開向市民清楚解說？

四、這樣推行垃圾徵費預計的成效如何？

五、究竟推行前有否諗清諗楚政策細節才出台？

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