中年好聲音丨曹敏寶上載全家享天倫樂照片　與丈夫曬恩愛證與梁浩銓沒曖昧

▲ 《中年好聲音》曹敏寶用行動粉碎緋聞。

有夫之婦曹敏寶在昨日（1月27日）捲進不倫戀傳聞！曹敏寶與《中年好聲音》同屆參賽者梁浩銓因曾「情侶檔」演出，而且二人過往常表現親暱，因此外間一直認為二人關係曖昧。

而且梁浩銓在昨日更爆出婚變，現與懷孕太太分居月，由此曹敏寶被指背丈夫偷食梁浩銓。傳聞爆出後，梁浩銓已澄清婚變與曹敏寶無關，強調二人只是朋友。

至於曹敏寶回應傳媒表示，獲得丈夫的信任及支持，稱：「當初我喺焦慮症嘅低谷佢喺度，今日亦都一樣。我最擔心一定會係我媽咪，希望謠言盡快停止，唔好破壞每個家庭。」同時指爆出緋聞後，與梁浩銓已沒再聯絡。

中年好聲音丨捲入梁浩銓婚變風波後首發文 曹敏寶引用名作家金句：只是討厭失望而已

▲ 曹敏寶（左）與《中年好聲音》拍檔梁浩銓（右）傳緋聞。

曹敏寶：患難才見真情

而且在昨日約下午5時，她在個人社交平台發文抒發心情，寫道：

「沒有什麼人喜歡孤獨，只是討厭失望而已。」 - - - 村上春樹 #患難才見真情

#你若盛開清風自來

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在今日（1月29日）下午3時多，曹敏寶在個人社交平台上載多張與丈夫及一對子女早前到嘉年華會遊玩的照片，以行動證明與丈夫感情沒變一家庭幸福和諧，她並寫道：

早幾日全年最凍嗰日去左（咗）AIA🥶🥶

不過就全部唔駛排隊😃

今年嘉年華超靚

食物攤位多咗好多選擇🥫🦪🍧🍦🍢🍙🍡🥘🥗🌮🍟🍕

Mie 完全唔怕凍🫶🏻🙌🫶🏻叻叻

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