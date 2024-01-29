【預辦登機】機場快綫香港站預辦登機延長服務時間　周四起延至晚上11時

▲ 機場快綫香港站預辦登機延長服務時間。（資料圖片）

港鐵公司今日（29日）宣布，經與相關航空公司協調後，機場快綫香港站的市區預辦登機服務將於2月1日（星期四）起，延長服務時間至晚上11時。

港鐵指，香港站會同時引入4個自助行李託運櫃檯，配合智能登記櫃檯，讓乘搭指定航空公司的乘客自助辦理登機及託運行李。香港站市區預辦登機服務現時只適用於國泰航空的乘客；港鐵會繼續與其他航空公司跟進服務安排，並全力予以配合。

由周四開始，乘客可於每日早上6時至晚上11時，於香港站辦理市區預辦登機服務。乘客可使用智能登記櫃檯辦理登機手續，而已於網上預辦登機手續的 乘客，則可直接在智能登記櫃檯列印登機證及託運行李標籤，之後再到自助行李託運櫃檯託運行李，一條龍自助完成所有程序，流程與香港國際機場一致，然後 乘搭機場快綫列車前往機場。市區預辦登機服務適用於航班預定起飛前一天至最少90分鐘。

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記者：黃穎津