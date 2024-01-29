【垃圾徵費】牙線叉棉花棒遭人瘋搶　連鎖護理店現缺貨潮

▲ 牙線棒缺貨，萬寧有分店仍未補貨。（吳卓峰攝）

垃圾收費押後到8月實施，不過港府4月還會執行最新環保責任法，加強管制即棄塑膠產品和餐具。

牙線棒、棉花棒亦將受最新法例管制。有牙籤刷供應商受到影響，表示今年4月22日後停止在香港銷售牙籤刷。

牙線叉、棉花棒等產品，日常多人使用。過去周末兩間個人連鎖護理店分別推出全店9折及88折優惠，結果港人瘋搶牙線棒、棉花棒，多間個人護理店到今日（29日）仍未完全補貨，萬寧與屈臣氏仍顯示缺貨：

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牙線叉棉花棒多區缺貨

記者今日下午於兩間個人連鎖護理店的網店視察，多款牙線叉、棉花棒產品未補貨。

至於實體分店也不難見到貨架全清空的情況，北角多間分店也列明缺貨。

牙籤刷供應商OFresh 早前表示，因應最新的產品環保責任條例，將於4月22日起停止在香港銷售牙籤刷。

環保責任法懶人包

早前港府已表示，《條例草案》將禁止於本地售賣即棄膠餐具，以及餐飲處所禁止向顧客供應9類即棄塑膠餐具。

分兩個階段實施管制，首階段於4月22日就會實施，第二階段於2025年。

膠牙籤4月起禁售

《條例草案》亦列明，管制即棄塑膠產品製造、銷售與供應，均分兩個階段實施。首階段4月22日實施，次階段就在2025年。

第一階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品；禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品和在房間內免費供應即棄膠樽裝水；以及禁止製造、銷售和供應氧化式可分解塑膠產品。

棉花棒、膠牙籤預期4月開始禁售，牙線棒就在2025年起禁售。

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記者：吳卓峰