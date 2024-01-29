航班怪事丨攜100張港幣登機落機變印尼盾 資深空姐提出飛機盜賊兩大疑問

有一宗奇異的空中飛賊案件：乘客A先生乘坐紅眼（凌晨）航班前往日本。據他所述，他身懷100張大額港幣，打算到埗後兌換日圓消費。他把鈔票以橡筋束紮後，放入手提背包。

起飛前，他把背包放在座位下，但空姐堅持要他把它放在行李儲物箱，可是儲物箱已經爆滿，於是空姐安排他把背包放在遠離自己數排座位的行李儲物箱內。

A先生在航程中睏極而睡。下機前，當他拿取背包，背包內的鈔票不慎跌出。當時他看到鈔票厚度並沒異樣，不以為然，便把鈔票放回背包。直至他登上火車，點算鈔票，才發現除了底面的鈔票仍是港幣，中間九十多張的鈔票竟被換成印尼盾。

A先生非常不滿空姐為何一定要他把背包放在行李儲物箱。若非如此，他的財物便不會被飛賊覬覦掉包。

此案件疑點重重。首先，哪有賊人會如此落重本，隨身帶着一大疊鈔票去犯案？與其費神偷龍轉鳳，鈔票上更留有自己的指模，何不簡單直接偷去整疊鈔票？

第二疑點，印尼盾與港幣面積不同，二者合放一起，差異不難發覺。A先生說他從儲物箱拿取背包時，整束鈔票曾經從背包跌出。按常理任何人發現自己的背包被打開，一定會非常不安，馬上查看背包中的財物包括銀包及護照等是否仍在，怎會在該束鈔票跌出後，看也不看便放進背包，要到乘坐火車時才發現鈔票被掉包，銀包也被偷了？

未知旅遊保險是否受理上述案件。

許多旅客出門只帶小量現金，改以電子支付或信用卡付帳。另，穿有口袋的衣服，放銀包護照跟身，就算需緊急逃生也不必擔心沒有證件。

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