【學童自殺】中學三層應急機制延長至年底　增辦教師培訓及精神健康活動

▲ 學校為本三層應急機制延長至12月31日。（資料圖片）

為盡早支援有較高自殺風險的學生，政府自上月至本月在全港中學推行以學校為本的「三層應急機制」。政府今日（29日）公布，在檢視相關情況及聽取業界意見後，決定延長機制實施期至今年12月31日，並會繼續密切留意機制運作情況，以及推出加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施，包括為學校人員舉辦培訓、工作坊，並安排非政府機構（NGO）到校為學生舉辦精神健康活動。

三層應急機制由教育局、醫務衞生局和社會福利署跨部門合作，機制下，學校透過第1層校內的跨專業團隊優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務；如學校人手不足，教育局會協助將個案轉介予第2層由社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進；第3層是最後防線，為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務。

此外，為加強學校人員的知識和技能，以支援有精神健康需要的學生，教育局本月底至3月會為學校舉辦40多場培訓課程和工作坊，介紹相關實用技巧、輔導方法和介入策略

教育局亦將與社署合作，安排非政府機構於2月至4月到訪中學，舉辦精神健康活動，以提升學生對精神健康的意識，幫助他們建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。

教育局已向全港中學發出信函，通知三層應急機制延長實施及增加校本支援的詳情。政府將繼續加強跨部門協作，更全面地推廣學生精神健康，以協助學校及家長支援有精神健康需要的學生，為他們築起更堅固的安全網。

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責任編輯：馮琪雅