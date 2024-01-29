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恩愛夫妻丨陳豪與粉絲聚會答謝支持　太太陳茵媺帶仔仔聽郎朗演奏

娛樂 17:08 2024/01/29

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陳豪開心與粉絲聚會。

相隔16年再度榮升視帝的陳豪（阿Mo），早前出席活動時透露計劃與粉絲吃飯，並表示已經當他們為朋友。

言出必行的阿Mo，今日（29日）在社交網上載一段與粉絲聚會的短片，片中見到一班粉絲非常有心，預備了鮮花又弄了橫額恭賀阿Mo成為最佳男主角。

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阿Mo與粉絲聚會

而且，他們更準備了一個兩層蛋糕，上面有阿Mo的紙牌，好有心思，阿Mo留言表示：「真的很高興和一班多年來支持著自己的『朋友們』聚會; 衷心感激他們一直以來對我無私的付出和包容，令我更珍惜和他們的關係!!」

能夠與一班支持自己那麼久的粉絲歡聚，阿Mo更帶同母親一同參與，相信大家也有難忘之聚。

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Aimee與兒子欣賞演奏

另一邊廂，太太陳茵媺（Aimee）就帶兩位兒子到主題樂園遊玩的照片，更在網上分享能夠樂園中欣賞鋼琴家朗朗世界級演奏，並齊齊開心合照。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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