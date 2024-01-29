農曆新年2024丨兩大新春主題活動　南豐紗廠交換舊衣+將軍澳中心室內市集

▲ 南豐紗廠將舉辦《衫衫不盡，綠綠無窮》希望提高大眾對過度消費的關注。(南豐紗廠提供)

新年將至，「買新衫，過新年」是一項傳統習俗，但過度消費可能造成多餘的衣物，帶來浪費。要迎接新年新氣象，並非必須透過大量購物。隨著「永續時尚」理念逐漸受到關注和重視，有意識消費的觀念也是一個在新的一年中散發新氣息的美好方式。

實踐永續時尚

南豐紗廠一直致力於推動可持續發展理念，以往不時策劃及舉辦各類型大小不同以環保為主題的活動。為迎接新年，南豐紗廠將於2月3日至2月18日期間舉辦《衫衫不盡，綠綠無窮》，希望提高大眾對過度消費衣物所引起的浪費問題的關注。我們將透過一系列的活動和工作坊，讓大家一同學習實踐「永續時尚」的理念，對所珍惜的環境和喜歡的衣物負起責任。

▲ 衣物變公仔為它們注入新的生命，令舊衣物重生。(南豐紗廠提供)

為舊衣物尋找新主人

參加完「衣櫥歲晚大盤點」後，南豐紗廠聯乘「執嘢」舉辦「南豐紗廠冬季交換衣櫥2024」，幫助市民清理衣櫃的同時，為不再需要的衣物尋找新主人，又可以以二手時裝代替添置新衣物。

緊接其後，南豐紗廠將會聯乘Fashion Clinic舉辦「Fashion Clinic：與設計師一對一諮詢」，市民可以帶著舊衣物，向升級改造設計師訴說它們的故事，然後一起計劃如何為它們注入新的生命，令舊衣物重生。其他工作坊包括「衣物護理和基礎縫紉101」以及「升級再造：衣物變公仔」。新一年，用行動實踐環保理念。

INFO

南豐紗廠冬季交換衣櫥2024

日期:2024年2月3及4日(星期六及日)

時間:12:00 -18:00

地點:南豐紗廠1/F中庭

收費:免費入場

衣物護理和基礎縫紉101

日期:2024年2月17日(星期六)

時間:11:00 -12:00

地點:南豐紗廠

收費:$200 或 1,000 NF Point

升級再造:衣物變公仔

日期:2024年2月18日(星期日)

時間:14:00 -15:30

地點:南豐紗廠

收費:$400 或 2,000 NF Point

▲ 將軍澳中心特別呈獻室內新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素，讓大家在市集完成搜購年貨。(南豐紗廠提供)

臨近歲晚，當然要行花市！將軍澳中心特別呈獻室內新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素，打造與別不同的過年氣氛，讓市民在市集完成搜購年貨，再到櫻花許願樹兜個大圈，迎接美好新一年。

「新春豐收祭」集齊12大品牌，有齊年花、優質茶品、賀年食品、優質海味乾貨等，方便市民，為拜年做好準備。

另外，小朋友可以參加場內日式注連繩主題工作坊，為龍年注滿無限好運！新春和情人節期間，將軍澳中心更邀請到財神到場，以及甜蜜大使大派香皂玫瑰花，祝願大家財源滾滾及甜甜蜜蜜，過一個豐足鼎盛的龍年。

和風市集辦年貨

將軍澳中心‧新春豐收祭 和風市集匯聚12大品牌 桃花樹下行大運臨近農曆新年，不少市民都會行花市，迎春花開！將軍澳中心特意打造「新春豐收祭」，新春市集走東瀛路線，以日本鳥居為設計靈感，黑紅色拱形橫樑模仿烏居的笠木和島木，遠處看到已覺矚目。

鳥居旁邊的市集以紅色為主色，輔以燈籠、福字等布置，點出過年喜慶氛圍。市集中間是一棵3.5米高櫻花許願樹，讓大家可以在逛市集之餘順便沾些甜蜜氣息，迎接豐盛新一年。

▲ 「福氣滿載注連繩工作坊」，讓市民親手製作充滿福氣的注連繩，迎接美好新一年。。(南豐紗廠提供)

DIY注連繩祝福新年

新年主題「福氣滿載注連繩工作坊」優雅裝飾送上祝福，為迎接農曆新年，將軍澳中心今年以日本賀年必備的注連繩為主題打造「瀛」格十足的利是封。注連繩既是漂亮裝飾，同時寓意祝福。有見及此，市民可於指定日子在將軍澳中心參與「福氣滿載注連繩工作坊」，讓大家在場內親手製作充滿福氣的注連繩，迎接美好新一年。

INFO

將軍澳中心「新春豐收祭」

日期：即日至2月18日(星期日)

時間:12:00 -20:00

地點:將軍澳中心G/F中庭

福氣滿載注連繩工作坊

日期：2024年2月3至4日

時間:14：00、15：00（每節45分鐘）

地點:將軍澳中心G/F中庭