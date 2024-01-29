  • 17°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費

娛樂 18:45 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

彭皓鋒努力抗癌！

「TVB御用惡人」兼彭家麗胞弟彭皓鋒，去年10月公開透露罹患直腸癌第三期，樂觀抗癌的彭皓鋒早前接受媒體訪問，停工醫病的他已花盡積蓄，現在急需30萬元進行手術。

去年7月，彭皓鋒照大腸鏡時意外發現患上癌症，由於腫瘤過於接近肛門，或需要接受人工肛門手術，彭皓鋒因而遲遲未有動手術，除了嘗試斷食法外，他更打算赴新加坡進行嶄新的癌症治療法。

御用惡人丨彭皓鋒現身朋友聚會氣色好　彭家麗胞弟積極抗癌:我一定會冇事

星濟好聲音丨「TVB御用惡人」彭皓鋒自爆患直腸癌　彭家麗哽骨失聲羅敏莊頂替演出

家人借出應急錢

於媒體訪問中，彭皓鋒稱由於工作量不多，他為抗癌已花盡積蓄，加上彭皓鋒只購買住院保，未有購買危疾保，故保險賠償額有限，為省卻開支，他打算轉往公立醫院做化療。

停工零收入的彭皓鋒面對沉重的經濟壓力，除了要支付屋租和生活開支，還有三名子女的書簿生活費。

因此，彭皓鋒跟胞姐彭家麗及親人借6位數來應急，另外短期內需要30萬的手術費，不過彭皓鋒仍樂觀面對，他曾於IG寫道：「感谢每一位的關心，我一定會冇事的，狀態很好不用擔心，幫我集氣，正能量。」

點擊圖片放大
+6
+5

現年53歲的彭皓鋒於1996年參加藝訓班而入行，從跑龍套演起的他經常飾演反派角色，壞人形象深入民心，被網民封為TVB「御用壞人」。

2012年彭皓鋒離巢轉投港視，但港視不獲發牌，令他隨即失業，彭皓鋒之後轉戰內地發展，抱破斧沉舟的他說：「當時想過如果不成功便轉行。」

幸皇天不負有心人，彭浩鋒於2016年憑網絡電影《老師上錯身》獲頒「美國荷里活國際電影節」「最佳男主角」，吐氣揚眉，2019年，彭皓鋒回巢TVB演出劇集《解決師》和《逆天奇案》以及內地網絡劇集。

最新影片推介：馮盈盈專訪

TOPick柴犬追星
香港小姐丨馮盈盈自認不懂愛人　放下「包袱」安心做自己

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【解決師】彭皓鋒封影帝後回巢TVB　「御用壞人」捱出頭成幸福好爸爸
12:13 2019/10/15
【解決師】彭皓鋒封影帝後回巢TVB　「御用壞人」捱出頭成幸福好爸爸
【戰毒】彭皓鋒再演反派爆發演技 跟羅蘭感人母子情受讚賞
15:32 2020/07/21
【戰毒】彭皓鋒再演反派爆發演技 跟羅蘭感人母子情受讚賞

你可能感興趣

【解決師】彭皓鋒封影帝後回巢TVB　「御用壞人」捱出頭成幸福好爸爸
12:13 2019/10/15
【解決師】彭皓鋒封影帝後回巢TVB　「御用壞人」捱出頭成幸福好爸爸
【戰毒】彭皓鋒再演反派爆發演技 跟羅蘭感人母子情受讚賞
15:32 2020/07/21
【戰毒】彭皓鋒再演反派爆發演技 跟羅蘭感人母子情受讚賞
彭皓鋒 娛樂人物職業 演員 綠葉 直腸癌 正能量 癌症 TVB

最高瀏覽

【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫
【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫