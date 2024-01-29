御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費

▲ 彭皓鋒努力抗癌！

「TVB御用惡人」兼彭家麗胞弟彭皓鋒，去年10月公開透露罹患直腸癌第三期，樂觀抗癌的彭皓鋒早前接受媒體訪問，停工醫病的他已花盡積蓄，現在急需30萬元進行手術。

去年7月，彭皓鋒照大腸鏡時意外發現患上癌症，由於腫瘤過於接近肛門，或需要接受人工肛門手術，彭皓鋒因而遲遲未有動手術，除了嘗試斷食法外，他更打算赴新加坡進行嶄新的癌症治療法。

御用惡人丨彭皓鋒現身朋友聚會氣色好 彭家麗胞弟積極抗癌:我一定會冇事

星濟好聲音丨「TVB御用惡人」彭皓鋒自爆患直腸癌 彭家麗哽骨失聲羅敏莊頂替演出

家人借出應急錢

於媒體訪問中，彭皓鋒稱由於工作量不多，他為抗癌已花盡積蓄，加上彭皓鋒只購買住院保，未有購買危疾保，故保險賠償額有限，為省卻開支，他打算轉往公立醫院做化療。

停工零收入的彭皓鋒面對沉重的經濟壓力，除了要支付屋租和生活開支，還有三名子女的書簿生活費。

因此，彭皓鋒跟胞姐彭家麗及親人借6位數來應急，另外短期內需要30萬的手術費，不過彭皓鋒仍樂觀面對，他曾於IG寫道：「感谢每一位的關心，我一定會冇事的，狀態很好不用擔心，幫我集氣，正能量。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

現年53歲的彭皓鋒於1996年參加藝訓班而入行，從跑龍套演起的他經常飾演反派角色，壞人形象深入民心，被網民封為TVB「御用壞人」。

2012年彭皓鋒離巢轉投港視，但港視不獲發牌，令他隨即失業，彭皓鋒之後轉戰內地發展，抱破斧沉舟的他說：「當時想過如果不成功便轉行。」

幸皇天不負有心人，彭浩鋒於2016年憑網絡電影《老師上錯身》獲頒「美國荷里活國際電影節」「最佳男主角」，吐氣揚眉，2019年，彭皓鋒回巢TVB演出劇集《解決師》和《逆天奇案》以及內地網絡劇集。

最新影片推介：馮盈盈專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R