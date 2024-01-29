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校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

升學教育 19:16 2024/01/29

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浸信會沙田圍呂明才小學方重視學生多元發展，曾培育學界飛魚及小太空人。校長尹紹光表示，今學年起將會減少測驗，讓學生有更多空間發展潛能。

小學是讓學生打好學習根基，培養興趣、發掘專長的地方，浸信會沙田圍呂明才小學（下稱沙呂小）一向是沙田區深受歡迎的官津小學，學生在學術、音體藝各領域都有出色表現，校方重視學生多元發展，校內設有室內恆溫游泳池、數碼天文館等，培育出不少「飛魚」及學界天文精英。

孩子的成長需要擴闊視野，有不同的體驗和參與。

尹紹光校長在沙呂小服務21載，並於2022學年起擔任校長一職，尹校長多年來見證著沙呂小學生的成長和發展。當中最為人所知的是泳隊訓練，培育出不少港隊成員，例如2016年出戰里約奧運會的劉彥恩、去年出戰亞運的伍棹然及楊凱晴，都是沙呂小的校友。

沙呂小今學年迎來25周年校慶。（學校提供）

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全校學生須習泳

沙呂小設有室內恆溫泳池，體育科包含游泳課，小一至小六學生都必須習泳，一年有12節課，由香港韻律泳總會總教練謝詠詩授課，學生畢業前必須游到25米才合格。

精英學生另設泳隊訓練，不少學生屢在賽事中奪冠。2022/23學年的沙田區學界游泳錦標賽，沙呂小在男、女子甲、乙、丙共6組賽事中均勇奪團體冠軍，且所有參賽學生在各自項目，例如50米自由泳、50米背泳等均奪個人獎牌。

學生每日早上6時半回校練習，一年365日，除了公眾假期外，他們都會回來受訓。

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學界精英升讀名校

尹校長認為，游泳除了是求生技能，亦是重複性的訓練，可以培養意志力，提升心理素質，學生將這些素質轉移至學習，更是有莫大裨益。事實上，沙呂小不乏游泳學界精英升讀喇沙書院、拔萃男書院、拔萃女書院等傳統名校。

除了游泳外，學生在其他運動項目亦有出色表現，例如排球、乒乓球、羽毛球、花式跳繩等，都有舊生入到港隊或青年軍。

我們給學生很闊的平台，照顧他們的個人興趣和潛能，帶動他們的學習。

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天文教育發掘潛能

沙呂小的天文教育亦發展成熟，校內設有數碼天文館，具備多款天文望遠鏡和投影設備，校本課程「天文科技與科學科」（AST）結合科技、科學及天文元素，讓學生認識天文現象。

除了常規課程外，學校亦有兩組拔尖班，分別是小三至小四及小五至小六，每班10多人。AST科主任曾睿德老師表示，拔尖班學生需對天文有濃厚興趣，並通過面試才可加入。校方亦會定期舉辦天文觀星活動，教學生使用器材及認識不同星體，例如去年11月底的觀星晚會中，學生可觀察到月亮、土星和木星的情況。

沙呂小培育出不少天文尖子，其中小六生倫睿希在去年暑假，獲選參加「萬通保險小太空人訓練計劃」，遠赴美國展開為期9天的太空探索之旅。校方亦與資優學院合辦天文課程，讓本港其他資優生都可以使用校內天文館設施學習天文學知識。

尹紹光校長希望助學生發展潛能和興趣。（王韻青攝）

減測考設彈性功課政策

為讓學生有更多空間發展興趣及潛能，沙呂小近年在測考評估及功課安排上都有優化政策。尹校長表示，以往學校是2測2考，但今學年起初小及高小分別取消兩次及一次測驗，即初小改為0測2考、高小則為1測2考。

了解學生的學習表現不一定透過紙筆評估，老師增加了單元評估、實作評估等，反可讓學生更快得到回饋。

尹校長又指，功課的目的是幫助孩子學習，並非增加他們的壓力。校方推行「彈性家課政策」，學生可按需要，並經家長同意，向老師申請延遲或豁免提交某些功課，例如需要參加比賽訓練、或家有要事等。此外，老師亦盡量減少抄寫，控制功課數量，希望大部分學生都能在放學後半小時內完成所有功課。

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記者：林愛娜

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