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【香港故宮】故宮推新春文創產品支援營運　讓參觀者將文化體驗「帶回家」

社會 18:10 2024/01/29

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香港故宮文化博物館推出多款自家設計的新春文創產品。（梁偉榮攝）

農曆年將至，香港故宮文化博物館推出多款自家設計的新春文創產品，盼支援博物館營運、讓參觀人士將文化體驗及價值「帶回家」。

館方今年推出多款自家設計的新春文創產品，並已於禮品店「Art Express by 商務印書館」發售，包括價格為188元的大吉壺蘆造型抱枕、138元的大吉壺蘆LED裝飾夜燈，亦有價值168元、以龍鳳等造型設計的保溫瓶等。吳志華稱，冀將文創產品「作為產業支援博物館營運」，並期望觀眾在參觀展覽、觀賞藝術品後，藉此將文化體驗及價值「帶回家」。

新春文創產品

項目種類價格
抱枕梅瓶、大吉葫蘆、天球瓶188元
LED裝飾夜燈梅瓶、大吉葫蘆、天球瓶138元
350毫升保溫瓶龍、鳳、獅子、天馬、海馬、押魚、狻猊、獬豸、鬥牛168元
500毫升保溫瓶團龍紋（黑色、金色）、團龍紋（黑色、白色）、蘭亭序198元

梅瓶、大吉葫蘆、天球瓶LED裝飾夜燈。（梁偉榮攝）

保溫瓶。（梁偉榮攝）

參考其他博物館做法，吳盼將來能開拓、設計開發出更好及具香港特色的文創產品，展現香港文化傳統、設計師創意，並於電商平台、網上發售，作為產業處理，又強調「博物館營運不再是以往那樣，單單顧及香港700萬人口及觀眾，要看遠點，顧及大灣區、內地甚至海外觀眾」。

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記者：梁凱婷

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