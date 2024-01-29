【黎智英案】張劍虹不同意黎智英僅扮演商業角色   張感到《蘋果》於2014年變化大

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第8天作供，黎一方盤問時向張指出，黎於《蘋果》扮演的角色僅限於商業，張指黎於商業及編採上均有參與，張不同意黎是希望改善《蘋果》電子版才召開多個飯盒會，而且會內甚少觸及編採政策；張表示作為總編輯，感受到《蘋果》於2014年變化很大，當時並非只呼籲市民上街爭取普選般簡單，而是一個整整半年，由黎參與的活動。

壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人踏入第8天作供，續接受代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻盤問。彭指出，黎於2014至2018年間甚少參與《蘋果》營運，張不同意說法。彭續指，當時黎曾打算退休，黎於2018年重返《蘋果》因經營虧損，張指「佢（黎）退過好多次㗎啦」，忘了黎為何積極參與《蘋果》營運，張不認同黎於2014至2018年沒有參與營運。

法官李運騰問及《蘋果》於2018年間是否有虧損，張表示有機會，但不肯定。彭續向張指出，黎於商業上採取積極角色，張供稱，黎在《蘋果》營運上表示亦很積極。彭指出，黎扮演的角色僅限於商業，張供稱黎於商業及編採上均有參與。彭向張指出，黎希望改善《蘋果》電子版才召開多個飯盒會，而且會內甚少觸及編採政策，張不認同說法。

張又提及，黎於2018年間曾決定出售《壹週刊》，但最終未能成事，當時《蘋果》員工均關注《蘋果》會否被售出。黎當時曾在訪問表示，「一日香港未有真普選，佢（黎）都唔會賣」，「佢（黎）覺得佢嘅使命係爭取真普選」。

彭引述《蘋果》報章指，《蘋果》一直鼓勵他人發聲。張表示，2014年前《蘋果》於每年7.1及6.4都會這樣做，但大眾均認為《蘋果》是以娛樂及「狗仔隊」為主。

張表示作為總編輯，感受到《蘋果》於2014年變化很大，當時並非只呼籲市民上街爭取普選般簡單，而是一個整整半年，由黎參與的活動。張舉例指，黎曾於宣傳6.22公投時，指示張租下大廈外牆作宣傳，呼籲市民公投，黎並指示《蘋果》物色人選唱《孤星淚》的中文改編歌曲。

聆訊明（30日）續。

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記者：梁錦麟