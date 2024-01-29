  • 17°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎智英案】張劍虹不同意黎智英僅扮演商業角色   張感到《蘋果》於2014年變化大

社會 17:30 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區 佘詩曼

壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第8天作供，黎一方盤問時向張指出，黎於《蘋果》扮演的角色僅限於商業，張指黎於商業及編採上均有參與，張不同意黎是希望改善《蘋果》電子版才召開多個飯盒會，而且會內甚少觸及編採政策；張表示作為總編輯，感受到《蘋果》於2014年變化很大，當時並非只呼籲市民上街爭取普選般簡單，而是一個整整半年，由黎參與的活動。

壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人踏入第8天作供，續接受代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻盤問。彭指出，黎於2014至2018年間甚少參與《蘋果》營運，張不同意說法。彭續指，當時黎曾打算退休，黎於2018年重返《蘋果》因經營虧損，張指「佢（黎）退過好多次㗎啦」，忘了黎為何積極參與《蘋果》營運，張不認同黎於2014至2018年沒有參與營運。

法官李運騰問及《蘋果》於2018年間是否有虧損，張表示有機會，但不肯定。彭續向張指出，黎於商業上採取積極角色，張供稱，黎在《蘋果》營運上表示亦很積極。彭指出，黎扮演的角色僅限於商業，張供稱黎於商業及編採上均有參與。彭向張指出，黎希望改善《蘋果》電子版才召開多個飯盒會，而且會內甚少觸及編採政策，張不認同說法。

張又提及，黎於2018年間曾決定出售《壹週刊》，但最終未能成事，當時《蘋果》員工均關注《蘋果》會否被售出。黎當時曾在訪問表示，「一日香港未有真普選，佢（黎）都唔會賣」，「佢（黎）覺得佢嘅使命係爭取真普選」。

彭引述《蘋果》報章指，《蘋果》一直鼓勵他人發聲。張表示，2014年前《蘋果》於每年7.1及6.4都會這樣做，但大眾均認為《蘋果》是以娛樂及「狗仔隊」為主。

張表示作為總編輯，感受到《蘋果》於2014年變化很大，當時並非只呼籲市民上街爭取普選般簡單，而是一個整整半年，由黎參與的活動。張舉例指，黎曾於宣傳6.22公投時，指示張租下大廈外牆作宣傳，呼籲市民公投，黎並指示《蘋果》物色人選唱《孤星淚》的中文改編歌曲。

聆訊明（30日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁錦麟

相關文章

【黎智英案】張劍虹稱黎智英認為美國人需反中情緒　指示英文版《蘋果》英文版毋需平衡報道
13:11 2024/01/24
【黎智英案】張劍虹稱黎智英認為美國人需反中情緒　指示英文版《蘋果》英文版毋需平衡報道
【黎智英案】張劍虹稱黎智英還押時仍給指示　形容「黎生仲係好有戰意」
16:21 2024/01/25
【黎智英案】張劍虹稱黎智英還押時仍給指示　形容「黎生仲係好有戰意」
【黎智英案】張劍虹稱黎智英曾邀美退休將軍訪談　黎智英稱「我一定去到盡」
13:30 2024/01/26
【黎智英案】張劍虹稱黎智英曾邀美退休將軍訪談　黎智英稱「我一定去到盡」
【黎智英案】張劍虹稱編採指示非《蘋果》高層價值觀　黎智英吩咐下「我哋無得選擇」
今日 15:03
【黎智英案】張劍虹稱編採指示非《蘋果》高層價值觀　黎智英吩咐下「我哋無得選擇」

你可能感興趣

【黎智英案】張劍虹稱黎智英認為美國人需反中情緒　指示英文版《蘋果》英文版毋需平衡報道
13:11 2024/01/24
【黎智英案】張劍虹稱黎智英認為美國人需反中情緒　指示英文版《蘋果》英文版毋需平衡報道
【黎智英案】張劍虹稱黎智英還押時仍給指示　形容「黎生仲係好有戰意」
16:21 2024/01/25
【黎智英案】張劍虹稱黎智英還押時仍給指示　形容「黎生仲係好有戰意」
【黎智英案】張劍虹稱黎智英曾邀美退休將軍訪談　黎智英稱「我一定去到盡」
13:30 2024/01/26
【黎智英案】張劍虹稱黎智英曾邀美退休將軍訪談　黎智英稱「我一定去到盡」
一國兩制 罪案 港區國安法 國安法 記者 黎智英 壹傳媒 蘋果日報

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫
【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫