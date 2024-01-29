  • 17°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海外升學丨英15所頂尖學府被揭收雙倍學費　「開後門」招成績次等海外生

升學教育 18:44 2024/01/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

英國《泰晤士報》揭發，英國15所羅素大學集團頂尖學府，被指控收雙倍學費招收成績次等海外生，安排入讀羅素大學集團的學位課程。

【英國升學/英國留學/海外升學】不少港人會安排子女海外升學，不過近日英國《泰晤士報》揭發，英國15所羅素大學集團頂尖學府，被指控透過中間人支付雙倍學費招收A-Level成績較遜的海外學生，獲安排入讀羅素大學集團的學位課程，為海外學生提供「走後門」方式，從中獲取豐厚利潤。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
科學尖子︱媽媽陪讀點燃學習熱忱　港生科學國際賽奪獎盼留港讀醫

根據英國《泰晤士報》的秘密調查，採訪了代表羅素集團多家學院的招募人員，包括艾克希特大學（University of Exeter）和曼徹斯特大學（The University of Manchester），以隱藏攝影機拍攝到，代表4家羅素集團機構的一名招生官員告訴臥底記者說：「國際學生支付更多錢，而大學將獲得幾乎雙倍的收入，因此他們為國際學生提供了『走後門 』途徑。」

收雙倍學費換學位

外國學生每年支付的學費是英國學生的數倍。根據 《完整大學指南》（Complete University Guide），2021年發布的雷丁大學學費調查發現，外國學生每年的學費可能接近4萬英鎊（約40萬港元）。而政府規定了英國學生，每年支付的學費不超過9,250英鎊（約9.1萬港元）的上限。

秘密調查顯示，英國頂尖大學透過中間人，向海外學生招生收取比英國同行更高的學費以獲利，保證直接進入學位課程，而且費用不設上限。其中一些每年將達到2.5萬英鎊，即近25萬港元。

據報道，這些中間人從一年級學生應支付的費用中抽取了高達20%的費用，涉及機構的費用總計達數百萬英鎊。

海外生成績遠比本地生低

招募人員建議海外學生可以透過相當於C級GCSE的成績進入高等教育。外國「基礎」課程招收A-level同等及格分數最低的學生，學生可以相當於A-level的D 和E成績，安排入讀在一些頂尖大學攻讀學位預科「基礎」課程。而當地同行將需要在A-level中獲得A或A*成績，才有資格參加相同的課程。招募人員指，除非申請人是優等生，透過支付更多學費是入讀這些大學的方法。羅素大學聯盟代表指：「有捷徑的話，點解要揀最難嘅路？」

最新的英國統一學生申請機構UCAS數據顯示，羅素集團大學的國內學生人數成長速度高於國際學生人數。羅素大學集團回應《星期日泰晤士報》的聲明中表示：「國際學生是我們學生群體的重要組成部分，他們帶來了多樣化的觀點，豐富了學習環境。國際學生的收入將重新投資於高品質的教學和學習，以使所有學生受益。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

英國升學｜從香港名校考入英頂尖私校需補習　移英港媽：兒子比在港時更勤力
11:06 2024/01/08
英國升學｜從香港名校考入英頂尖私校需補習　移英港媽：兒子比在港時更勤力
英國升學︱成績差同學英國升學變學霸　港生好奇：當地中學特別廢？
12:57 2023/12/27
英國升學︱成績差同學英國升學變學霸　港生好奇：當地中學特別廢？
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心
17:53 2023/12/20
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心

你可能感興趣

英國升學｜從香港名校考入英頂尖私校需補習　移英港媽：兒子比在港時更勤力
11:06 2024/01/08
英國升學｜從香港名校考入英頂尖私校需補習　移英港媽：兒子比在港時更勤力
英國升學︱成績差同學英國升學變學霸　港生好奇：當地中學特別廢？
12:57 2023/12/27
英國升學︱成績差同學英國升學變學霸　港生好奇：當地中學特別廢？
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心
17:53 2023/12/20
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心
海外升學 學費 GCSE 英國

最高瀏覽

【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫
【天氣預報】未來9天持續有雨　天文台預測農曆新年或降溫
麥明詩結婚丨麥明詩傳與盛勁為結婚後首現身　 十優港姐Louisa明豔照人狀態大勇
麥明詩結婚丨麥明詩傳與盛勁為結婚後首現身　 十優港姐Louisa明豔照人狀態大勇
東涌車禍｜接載妻子父母　男子駕駛時昏迷自炒　送院搶救一周不治【附10大猝死徵兆】
東涌車禍｜接載妻子父母　男子駕駛時昏迷自炒　送院搶救一周不治【附10大猝死徵兆】