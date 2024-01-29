海外升學丨英15所頂尖學府被揭收雙倍學費　「開後門」招成績次等海外生

▲ 英國《泰晤士報》揭發，英國15所羅素大學集團頂尖學府，被指控收雙倍學費招收成績次等海外生，安排入讀羅素大學集團的學位課程。

【英國升學/英國留學/海外升學】不少港人會安排子女海外升學，不過近日英國《泰晤士報》揭發，英國15所羅素大學集團頂尖學府，被指控透過中間人支付雙倍學費招收A-Level成績較遜的海外學生，獲安排入讀羅素大學集團的學位課程，為海外學生提供「走後門」方式，從中獲取豐厚利潤。

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根據英國《泰晤士報》的秘密調查，採訪了代表羅素集團多家學院的招募人員，包括艾克希特大學（University of Exeter）和曼徹斯特大學（The University of Manchester），以隱藏攝影機拍攝到，代表4家羅素集團機構的一名招生官員告訴臥底記者說：「國際學生支付更多錢，而大學將獲得幾乎雙倍的收入，因此他們為國際學生提供了『走後門 』途徑。」

收雙倍學費換學位

外國學生每年支付的學費是英國學生的數倍。根據 《完整大學指南》（Complete University Guide），2021年發布的雷丁大學學費調查發現，外國學生每年的學費可能接近4萬英鎊（約40萬港元）。而政府規定了英國學生，每年支付的學費不超過9,250英鎊（約9.1萬港元）的上限。

秘密調查顯示，英國頂尖大學透過中間人，向海外學生招生收取比英國同行更高的學費以獲利，保證直接進入學位課程，而且費用不設上限。其中一些每年將達到2.5萬英鎊，即近25萬港元。

據報道，這些中間人從一年級學生應支付的費用中抽取了高達20%的費用，涉及機構的費用總計達數百萬英鎊。

海外生成績遠比本地生低

招募人員建議海外學生可以透過相當於C級GCSE的成績進入高等教育。外國「基礎」課程招收A-level同等及格分數最低的學生，學生可以相當於A-level的D 和E成績，安排入讀在一些頂尖大學攻讀學位預科「基礎」課程。而當地同行將需要在A-level中獲得A或A*成績，才有資格參加相同的課程。招募人員指，除非申請人是優等生，透過支付更多學費是入讀這些大學的方法。羅素大學聯盟代表指：「有捷徑的話，點解要揀最難嘅路？」

最新的英國統一學生申請機構UCAS數據顯示，羅素集團大學的國內學生人數成長速度高於國際學生人數。羅素大學集團回應《星期日泰晤士報》的聲明中表示：「國際學生是我們學生群體的重要組成部分，他們帶來了多樣化的觀點，豐富了學習環境。國際學生的收入將重新投資於高品質的教學和學習，以使所有學生受益。」

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責任編輯：王明芳