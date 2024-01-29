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【入屋犯法】涉為下屬借糧不果潛餐廳倉庫縱火　水吧主管認爆竊囚26月

社會 17:45 2024/01/29

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涉為下屬借糧不果潛餐廳倉庫縱火，水吧主管認爆竊囚26月。（資料圖片）

35歲水吧主管涉為2名下屬向餐廳借糧但只獲借1份糧，漏夜潛入餐廳倉庫縱火，燒毁文件和雜物等，被捕後稱犯案為發洩對餐廳的不滿。男主管今（29日）於區域法院承認1項入屋犯法罪，被判監26個月。

暫委法官香淑嫻判刑時指，本案涉及縱火和刑事損毀，被告預先購備火酒，並更換衣服和帶備手套，明顯有計劃地犯案，加重刑責。法官指股東已答應借糧，認為辯方稱被告一時失去理智說法不合理。

案情指，被告案發時於深水埗福榮街一間餐廳任職水吧主管，餐廳每月給予被告10萬元向水吧員工支付工資。2022年11月7日，被告向餐廳股東兼會計師要求「借糧」支付2名兼職水吧員工一周的工資，賴開出1張支票予其中一名水吧員工，並承諾數天後再開餘下1張支票。

及至11月8日凌晨1時許，警方接報餐廳閣樓倉庫冒煙但無明火，機電房有火燒痕跡，部分文件、雜物、椅子等被燒毀。消防指現場有助燃劑，起火點有3處，包括辦公室、員工休息室和機電房，倉庫維修費用約30萬元。

被告同日被捕，警誡下指被會計師拒絕借糧要求感到憤怒，在藥房買了1瓶消毒酒精，用鎖匙進入倉庫後把酒精倒在雜物上，並用打火機點燃餐紙和在地上淋天拿水。被告稱他逗留了約40分鐘，看見地下有藍色火光後被火勢嚇怕而逃走，被告稱犯案為發洩對餐廳的怒氣和不滿。

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記者：陳曉欣

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