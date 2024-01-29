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利是文化｜職場派利是增員工幸福感？　上司或出於關愛派利是給下屬子女

休閒消費 18:26 2024/01/29

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職場派利是有什麼需要注意的地方？

農曆新年快到，相信一眾已婚打工仔已準備好派利是，但在職場上派利是從來都是一門學問，究竟是否需要派給未婚上司？若然上司已婚育有子女，他們派利是給下屬小朋友，下屬又需要禮尚往來派回給他們的子女嗎？而派利是的金額又是否要比上司少？人力資源資深從業員蔡惠琴女士太平紳士就為大家一一解答以上疑問！


主管以私人身份向下屬派開工利是

蔡惠琴女士表示，農曆初四開工日，公司除了會向所有員工派發開工利是外，有些大企業的主管，例如金融業主管，他們會按照傳統，以私人身份向下屬派開工利是，這是意頭，也代表主管欣賞員工、鼓勵團隊士氣的表現，金額沒有所謂，每封20元也可以。她提醒打工仔，若收到上司派發的開工利是，建議都要禮貌地說聲多謝，也不要背後討論金額的多少，畢竟開工利是只是一個意頭。

不用向未婚上司派發利是

此外，各員工之間亦可能會互相派利是，不過她坦言，如果與該未婚同事關係一般、極少合作的話，可以選擇不派給對方，相反熟絡的話，就可以金額隨意地派發利是。她指出，對於打工仔來說，派利是是一種人際關係的藝術，當中牽涉人與人之間的交際。
講到現時有不少主管級都是未婚人士，已婚下屬又是否需要派利是給他們？她指打工仔不用向上司派利是，彼此互相說句祝福說話就可以，畢竟婚姻狀況都是私隱，上司未必想其他人知道自己的婚姻狀況。

上司出於關愛派利是給下屬子女

至於已婚兼育有子女的上司，若然派利是給下屬小朋友，作為下屬需要「回禮」派回利是給上司的小朋友嗎？蔡女士直言下屬不用禮上往來，不要渲賓奪主，因為上司是出於關懷才派給小朋友，所以下屬不用有「回禮」這個動作，而她自己亦會照派利是給員工的小朋友。她又指出，以現在職場文化來說，上司不管是已婚還是未婚，他們都會在過年時派利是給下屬：「這樣做下屬工作時會『冧』一點，可以增加幸福感。」

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她又指出現在有很多公司，都會十分關懷員工的家庭，她作出例子，有公司舉行步行籌款等活動，老闆都會誠邀員工的家庭成員一同參與，讓他們有家庭樂，如果小朋友是獨生子女，還有機會透過公司活動認識其他小朋友，這都是出於公司對員工的關懷之心，等同上司派利是給下屬小朋友，非必然，卻是出於一份關愛。

最後問到打工仔派利是金額是否不能高過上司？蔡女士指的確如此，若上司派20元，下屬卻豪派50元，很容易被人誤會搶上司風頭，從而影響職場上的人際關係。

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責任編輯：Kiwi Lee

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