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愉快學習︱升中首次派成績表　可嵐亞氏保加大仔英文科學考獲全級第一

育兒資訊 10:46 2024/01/30

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可嵐第一次參加兒子中學的家長日，十分滿意兒子成績，

【家長日/可嵐/津校/中文中學/考試/亞氏保加症】還記得第一次家長日的心情嗎？育有2子1女的可嵐（Colleen），12歲患有亞氏保加症的大仔尤俊今個學年升中一，在一所津貼中學就讀，早前派發第一張考試成績表，全級排第5考獲佳績，其中英文及科學全級第一，數學全級第二，雖然中文及中史科仍然偏弱，不過可嵐坦言從容面對，而且升中後大仔變得自律，令她很放心！

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自行派位獲兩間心儀的英中面試，但Band 1中學除了英文好之外，中文也不能太差，所以未獲錄取。可嵐在升中派填表時頭3個志願都填了英中，可惜最後還是被派了一間中文中學。

可嵐只好隨遇而安，讓仔仔入讀，幸好該中學設有英文班。最近第一次家長日派發成績表，兒子成績不錯，英文及科學全級第一，數學全級第二，全級考獲第5，但中文和中史科的成績仍然偏差，不過可嵐表示不會強求兒子即時變好，會從容面對。

可嵐接受了TOPick記者的訪問，她憶起當日首次去家長日的心情，「星期日第一次去了大仔的家長日，經歷了第一次中學派成績表的日子，其實見到仔仔的成績都不錯，這間學校不是叩門的學校，是派位派出來，原先都好擔心仔仔讀得好辛苦，因為是中文中學，好彩能夠順行利進入英文班，所以相對來說讀得開心，唯獨是他的弱項，中文及中史比較差，需要惡補。

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功課在校內完成讀得開心

可嵐指以前會經常督促仔仔做功課，但這間學校相對輕鬆，因為阿仔一開學就很多課外活動，但功課量可以在學校完成，這項措施令到她很放心，感覺上阿仔真的長大了，會自覺完成所有功課，仔仔都讀得開心和舒服。當然，自己都很想對他的要求高一點，如何令到他的中文再進步，都有跟學校溝通了解，希望仔仔再下一城，拿到更好的成績。

「學會慢慢放手」

為了想辦法令仔仔產生對中文興趣，可嵐知道他喜歡笑話式的中文書，

平時他不喜歡看中文書，但這本『爛gag』的笑話書，竟然吸引到他一日看完，都是好的開始。感覺男仔在中學階段會自己尋找興趣，做家長要慢慢放手。

而阿仔考獲佳績，媽媽自然給獎勵，兩母子去食日本菜慶祝，而公公婆婆都有給利是，96歲的太公更手寫信鼓勵，可嵐期望自發性繼續努力。
 

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記者:陳麗薇

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