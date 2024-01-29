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兒童保暖｜年廿八有雨一夜跌7°C　下周季候風殺到醫生教BB保暖穿衣法

兒童健康 18:29 2024/01/29

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台灣醫生教BB保暖穿衣法。

天文台今日（29日）表示，一股東北季候風預料會在下周中期影響華南，年廿八（7日）本港氣溫或顯著急降，一夜跌7度，預計當日最低氣溫跌至16度。天氣寒冷，家長最怕孩子穿得不夠暖，但穿得太多也可能適得其反，台灣有兒科專科醫生就曾分享，嬰兒冬季穿衣的注意事項。

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天文台表示，一股偏東氣流會在明日（30日）繼續影響廣東沿岸。而一道廣闊雲帶為該區帶來一兩陣雨。隨著偏東氣流逐漸緩和，預計本周中期天氣較為潮濕、日間溫暖。另一股偏東氣流預料會在接近周末期間，影響中國東南沿岸，一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。此外，一股東北季候風亦會在下周中期影響華南。

據天文台九天天氣預報，本港氣溫在本周中後期及周末介乎18至24度，而下周三年廿八（2月7日）大致多雲，有幾陣雨，氣溫下降至最低溫達16度，與前一日最高溫23度相比，在一夜間下降7度；並有望在農曆新年期間，氣溫將進一步下降。

兒科醫生講解嬰兒穿搭法

台灣兒科醫生陳慧文曾分享，父母想確認寶寶穿得暖，可摸孩子的額頭及頸部，因為這些部位最準確感受孩子的體溫。有關保暖穿衣原則，陳醫生指出最基本爸媽可以用自己為準則，嬰孩比大人多穿一件就足夠。

此外，天氣溫差高時，陳醫生建議嬰孩以「洋蔥式穿衣法」，避免只穿一件厚厚的衣服，宜分開多層來穿，如保暖內衣加外搭衣服，並加上外套，以便容易加減衣服，避免太焗熱。

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責任編輯：王明芳

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