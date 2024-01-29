【電子商貿】電商發展專責小組今成立　丘應樺：今年內在電商平台辦「香港購物節」

▲ 丘應樺（左二）任主席的「電子商貿發展專責小組」今日召開首次會議。(政府新聞處圖片)

商務及經濟發展局今日（29日）成立「電子商貿發展專責小組」並召開首次會議，展開統籌和制訂電子商貿（電商）發展政策和措施的工作。商經局局長丘應樺透露，將於今年內推出一系列措施，包括在電商平台舉辦「香港購物節」；在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」下推出「電商易」。



電商發展專組由丘應樺擔任主席，成員來自創新科技及工業局、工業貿易署、香港海關、香港郵政，以及香港貿易發展局、香港出口信用保險局和香港生產力促進局。丘應樺表示：

為開展電商發展專組的工作，我們將於今年內推出一系列措施，包括在電商平台舉辦「香港購物節」；在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」下推出「電商易」；以及四個中小企服務中心加強提供有關在內地進行電商的資訊，以協助中小企業把握內地內銷和電商市場的龐大機遇。

丘應樺指，全球電商業務發展迅速，當中涉及眾多政策範疇和目標，政府各政策局及部門將共同協力制訂政策和措施，協助香港企業透過發展電商，以拓展業務和提升競爭力。

電商發展專組在今日的會議上審議和通過其職權範圍，並檢視政府現行協助促進企業發展電商的支援措施，以及討論上述新措施，以訂立電商發展專組的未來工作方向。會上亦通過成立專家小組，向電商發展專組提供意見，協助政府更全面掌握有關發展電商的市場情況和業界反饋。專家小組有七名成員，包括四位立法會議員分別是易志明、邵家輝、陳祖恒和黃英豪，及來自商界的蔡志輝、李基銓和林宣武。

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責任編輯：區綽彥