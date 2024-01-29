健康親子︱「賽馬會家校幼兒體適能學堂」為逾175幼稚園提供支援　成功推動健康親子生活

▲ 「學堂」教練先為小朋友進行柔軟度、協調能力、平衡力、上肢力量、下肢力量及反應等6項「體適能測試」。

3-6歲是孩子身體動作發展的重要時期，若能讓此階段孩子有適度運動，將有助於奠定良好的身心基礎。「中國香港體適能總會」承蒙「香港賽馬會慈善信託基金」的支持，推行為期3年9個月的「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃，於2019年12月至2024年2月期間為全港超過175所幼稚園和有需要之家庭提供體適能支援，倡議有益於幼兒體適能與健康發展的家校活動，推動幼兒體適能方面的親職教育。該項目成功透過體適能評估測試、多元支援服務及運動介入課程，為約58,000名幼兒及家長提供改善體適能方案，並推動親子健康生活。

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着重家校合作推動親子健康生活

「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃的目標，是倡議有益於幼兒體適能與健康發展的家校活動，推動幼兒體適能方面的親職教育。其服務對象為全港超過175所夥伴學校中就讀的3-6歲幼稚園學童。項目負責人「中國香港體適能總會」（下稱：Fit總）行政總監黃永森博士表示：「眼見近年學童花在屏幕上的時間比體能活動更多，加上香港地少人多，大部分幼稚園和幼兒學校的校舍面積都比較細，校內可供幼兒進行運動的空間不足，因此『Fit總』早於2013至2014年已開

始在5間幼稚園推行『優質教育基金—親子愛運動計劃』，為一眾師生及家長提供校本體適能教學活動體驗。到2015年，透過『賽馬會學童Keep-Fit方程式』計劃於幼稚園課堂加入跨學科的體適能活動，結果這項目的成功引證了家校合作模式對營造體適能文化具顯著效果。於是，『Fit總』於2019年底再接再厲，向香港賽馬會慈善信託基金要求捐助名為『賽馬會家校幼兒體適能學堂』計劃，將親子運動文化和有趣的體能遊戲融入親子生活當中。」

「顧名思義，計劃中的『家』，一方面代表『家庭』，另一方面代表『家長』；而『校』既代表『學校』，也代表『學校校長、主任和老師』。計劃希望在家庭和校園中營造體適能氛圍，鼓勵家長、學校校長、主任和老師為幼兒提供有利於做運動的氣氛和環境，鼓勵親子齊運動的風氣。而『學堂』則發揮多元角色—既是倡議者，又是教練，同時亦成為家校間的『橋樑』。我們希望向家長灌輸的理念是：在運動上與小朋友『同行』，要身體力行，而不單是『陪伴』、只管接管送而不落場。為此我們不但向夥伴學校提出這倡議，更拍攝短片給學校分發家長。同時間我們亦推廣『Free Play』理念。即是由成年人提供一個安全、有趣及活動化的時段、空間、配置及氛圍，讓小朋友在過程中自主地進行他們喜歡的身體活動，過程中成年人需要盡量陪伴、參與及模仿，讓小朋友主導自由玩樂的時間。我們也安排專業團隊進入校園培訓老師，以及邀請學校轉介較肥胖或平日不太願意運動的小朋友及其家庭接受中心的服務。」黃永森博士坦言，計劃推行期間遇上疫情的影響，慶幸「學堂」的項目團隊懂得隨機應變、以智取勝、克服難關，計劃最終才得以順利開展及取得好成績。

1.貼心校本服務

「學堂」為每所學校提供「校本體適能支援服務1-2-3」，即1小時家長講座、2小時幼師專業培訓活動及3小時親子體適能同樂日。

親子體適能同樂日：透過有趣的親子體適能遊戲活動，如循環遊戲、健體舞蹈及運動，傳遞「做運動不止是為減肥」的訊息，促進家長與幼兒的身心健康和家庭關係。

講座及教師培訓：「學堂」講師會進入校園，就特定課題與家長和教師進行深入討論及學習活動。

親子體適能獎勵計劃：家庭一同參與應用程式內每個學年的親子體適能挑戰，提升學童及家長共同參與體適能活動的興趣。

「學堂」講師會到校園進行幼師培訓及家長講座。

「學堂」教練先為小朋友進行柔軟度、協調能力、平衡力、上肢力量、下肢力量及反應等6項「體適能測試」。



2.中心服務介入幫助

中心服務主要包括「幼兒體適能評估服務」及「親子體適能介入課程」，兩者均以家庭（即一大一小）為單位。

由「學堂」教練先為小朋友進行柔軟度、協調能力、平衡力、上肢力量、下肢力量及反應等6項「體適能測試」。

同工則為家長進行生活習慣調查，當得出小朋友所獲之體能成績表，教練會為家長進行解說，讓他們及時了解子女狀況，然後再按小朋友發展需要介紹合適的親子介入課程（主要分協調能力、平衡、柔軟度及肌肉力量等幾個範疇）。

在學校停止面授課堂及實施社交距離限制期間，「學堂」推出了接近100個網上直播體適能活動，內容包括伸展舞蹈、家居體能訓練學堂、小牛學堂團運會、反斗聖誕運動日、動動學堂、小兔舞林大會、律動瑜珈Chill體驗、動一動‧跳舞肌、繽紛復活兔運動大會等，鼓勵師生及家長「停課不停學」，一起進行運動。

計劃成效顯著 幼童體適能表現提升

「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃推行以來成效顯著，根據「學堂」與香港浸會大學體育、運動及健康學系的研究團隊於2021年11月至2022年10月初對50間幼兒學校，共3,055名參加者進行的體適能狀況調查，發現對比2016年「賽馬會學童Keep -Fit方程式」計劃數據，幼童整體表現有明顯提升（見附表）。此外，研究團隊在剛完成的焦點小組訪談中，亦發現受訪老師及家長一致認同計劃對改善幼兒體適能狀況發揮了正面作用。

夥伴學校力證 計劃帶來正面影響

作為「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃的夥伴學校之一，香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校不但表現出色，更贏得計劃的「最積極參與學校獎」。該校的麥綺筠校長表示：「總括而言，計劃確實對學生和家長帶來了許多益處，包括維持適當的運動、促進親子互動、提供健康教育和給予支持和鼓勵。這樣的學校支援和資源有助於創造一個關注健康和運動的學習環境，促進學生和家庭的綜合發展。」

中國香港體適能總會成立於1986年，屬於非牟利的體育總會。總會獲香港特別行政區政府及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會認可，致力推動本地體適能專業發展。

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責任編輯：王明芳