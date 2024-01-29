【DSE2024】考評局：未有海外大學不再認可DSE　劍橋大學收生要求公民科「達標」

▲ 考評局表示，重申至今未見有大學於2024年或之後不再接受文憑試作為申請入學資歷。

今屆中學文憑試（DSE）首度以公民科取代通識科，截至上周三（24日）多達79間外國大學仍未如去年般列出應屆文憑試收生要求，惹來坊間質疑文憑試資歷不再獲國際認可。考評局今日（29日）主動發新聞稿，稱至今未見有大學於2024年或之後不再接受文憑試作為申請入學資歷，截至今日已有約270間海外院校作相應更新，按本報統計較5日前多出45間大學更新收生要求，至於餘下34間院校的一般入學要求會適時更新。

考評局今表示，目前共有超過600間海外院校認可文憑試資歷，其中逾300間於考評局網頁刊載其文憑試收生要求，以供學生參考。因應優化措施下新設的核心科目公民與社會發展科，成績只設「達標」1級，而非採用其他甲類高中科目以5個等級匯報成績的評級機制，部分原先將核心科目成績列為一般收生要求的海外院校，需時作適當更新。截至今日，約270間院校已作相應更新。

局方列舉多間已作更新的著名大學，例如美國耶魯大學、紐約大學、英國劍橋大學、倫敦大學學院、澳洲國立大學、悉尼大學及加拿大多倫多大學、西門菲莎大學等。

考評局以劍橋大學為例，其網站近日已上載有關文憑試考生的一般收生要求，包括申請入讀的學生一般需要在公民與社會發展科取得「達標」成績。

局方續指，英國大學及院校招生事務處（The Universities and Colleges Admissions Service, UCAS）亦已於去年更新其網上申請系統，接納2024年或以後的文憑試考生，填報包括公民科在內各類科目成績，以申請其英國大學或專上學院的課程。

另外，本報對照上周三的考評局網頁名單，今日亦有3間外國大學「消失」。實際上是考評局網頁近日進行更新，同時因應相關大學改名而更新校名。

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記者：馮琪雅