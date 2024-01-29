【一氧化碳中毒】17歲少女洗澡時一氧化碳中毒　機電署：涉事熱水爐沒有安裝排氣煙道

▲ 本港所售賣的電熱水爐需有機電署認可的GU標誌。(資料圖片)(陳靜儀攝)

衞生防護中心今日(29日)表示，接獲仁濟醫院通報一名17歲女子周日洗澡時一氧化碳中毒，被發現在浴室內不省人事，隨即被送往仁濟醫院，病人現時情況穩定。

個案涉及一名17歲女子，昨日在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，隨即被送往仁濟醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人現時情況穩定。



機電署接報後隨即派員到場調查。根據住戶提供的資料，涉事氣體熱水爐並非在本港購買。有關型號未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步調查發現該熱水爐並沒有安裝排氣煙道，令廢氣直接排放於浴室內，加上浴室通風不足而導致一氧化碳中毒。機電署的進一步調查仍在進行中。如調查證實有人違反《氣體安全條例》，機電署會考慮作出檢控。



衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

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責任編輯：陳展棋